PSG Mercato : Un premier renfort estival confirmé pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 03 mai 2022 à 23:56

PSG Mercato : En attendant de connaître le dénouement des négociations avec le clan Kylian Mbappé, certains dossiers se décantent déjà au Paris SG.

PSG Mercato : Le Sporting confirme le retour de Pablo Sarabia

Prêté cette saison au Sporting Portugal dans la foulée de l’opération Nuno Mendes, Pablo Sarabia devrait revenir au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Incapable de s’aligner sur le salaire du milieu offensif espagnol, le club portugais ne compte pas négocier son transfert avec Leonardo, même s’il s’est montré excellent avec 17 buts et 7 passes décisives en 27 matches.

De passage en conférence de presse après la victoire face à Gil Vicente (4-1), dimanche, l’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, s’est prononcé sur la situation de Pablo Sarabia, devenu un élément incontournable de son équipe. Le technicien portugais de 37 ans a ouvertement avoué que le natif de Madrid devrait bel et bien retourner dans son club d’origine, le PSG, cet été.

« Je ne serai probablement pas l’entraîneur de Pablo (Sarabia) la saison prochaine. Si ça me peine ? Oui, sans le moindre doute. Tout comme j’ai aussi regretté de ne pas avoir Nuno Mendes. C’est le football. Il nous reste deux matches pour profiter de Sarabia. Je suis de plus en plus sûr qu’il doit jouer au milieu, car il n’a plus l’explosivité qu’il avait à Séville, mais il a une énorme capacité à lier le jeu », a expliqué Ruben Amorim. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Sarabia devrait donc faire son retour dans la capitale française, mais pour combien de temps ?

PSG Mercato : Sarabia de retour à Paris pour un nouveau départ ?

Attendu au Paris Saint-Germain à la fin de sa cession provisoire au Sporting Portugal, Pablo Sarabia ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale. Promis à un faible temps de jeu, le milieu de terrain offensif espagnol devrait faire l’objet d’un transfert définitif lors du prochain mercato estival. En effet, d’après les informations relayées ces derniers jours par le média Fichajes, le joueur de 29 ans serait sur les tablettes de l’Atlético Madrid.

Séduit par le profil de Sarabia, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, aurait demandé à ses dirigeants de négocier un accord avec leurs homologues du PSG pour son transfert. Arrivé en juillet 2019 en provenance du FC Séville contre un chèque de 18 millions d’euros, l’ailier formé au Real Madrid pourrait rapporter 15 millions d’euros pour ses deux ans de contrat restant.