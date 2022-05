OL Mercato : Lyon et l'OGC Nice à s'assaut d'une sensation de Ligue 1

Publié par Thomas le 04 mai 2022 à 12:05

OL Mercato : Après son mercato hivernal ambitieux, l'Olympique Lyonnais se serait lancé sur une star du Montpellier HSC, au côté de l'OGC Nice.

OL Mercato : Lyon veut frapper un gros coup cet été

Plutôt timide l’été dernier en termes de signatures, l’Olympique Lyonnais a pour projet de révolutionner son effectif ces prochains mois, en ciblant des top joueurs, quitte à casser la tirelire. Plutôt insatisfait du dernier recrutement estival, Peter Bosz aurait communiqué à sa direction plusieurs noms pour renforcer l’équipe rhodanienne dont une sensation du Montpellier HSC.

D’après les informations du journaliste Bertrand Queneutte, l’ OL souhaiterait enrôler cet été Téji Savanier, qui n’a toujours pas renouvelé son contrat au MHSC et qui de fait commence à attirer un bon nombre de clubs. En plus des Gones, le milieu offensif héraultais serait également suivi par Christophe Galtier à l’OGC Nice, malgré les récents démentis de ce dernier.

« Téji Savanier réfléchit à son avenir. Sa prolongation, c’est du 50-50. Ce que je sais de son entourage, c’est qu’il veut une équipe compétitive et il ne prolongera pas dans une équipe telle qu’elle est constituée actuellement. S’il prolongeait avec Montpellier, cela signifierait qu’il refuserait en parallèle la proposition de clubs européens. Au tour de lui, on estime que l’équipe n’est pas suffisamment compétitive. À sa place, j’attends la fin de saison, je regarde le classement de Lyon et de Nice qui sont les deux clubs qui, malgré les déclarations, le convoitent très clairement et il y en aura d’autres. Savanier doit rencontrer Laurent Nicollin dans les prochains jours, il va attendre de voir ce qu’il lui propose, quels moyens il va mettre dans le projet qui est autour de moi et s’il n’en a pas vraiment, on se tape dans les mains et je te rapporte de l’argent. Vu le contexte et une seule année de contrat, ça sera entre 8 et 10 millions d’euros », a confié le journaliste spécialiste du MHSC sur les ondes de France Bleu Hérault.

Après Fofana, l' OL confirme ses envies de Ligue 1

À l’instar de Romain Faivre cet hiver et même Tanguy Ndombélé, l’Olympique Lyonnais ne fait que confirmer sa forte volonté à recruter des joueurs francophones pour son nouveau projet. Avec le transfert de Bruno Guimaraes en janvier et le probable départ de Thiago Mendes et Houssem Aouar, voire Lucas Paqueta, l’ OL souhaite renforcer son entrejeu avec des joueurs locaux, d’où son intérêt pour des joueurs comme Seko Fofana (également visé par l'OM et le PSG) et Téji Savanier. Pour rappel, le club rhodanien souhaite signer des joueurs d’expérience au milieu pour parfaire la progression de Maxence Caqueret, voué dans les prochaines années à prendre le brassard de capitaine à Lyon.