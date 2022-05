OM Mercato : Nouvelle mise au point de Deulofeu sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 04 mai 2022 à 19:35

OM Mercato : Cible de longue date de l’Olympique Marseille, Gerard Deulofeu a fait une précision de taille sur son avenir.

OM Mercato : Gerard Deulofeu coupe court aux rumeurs

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille souhaitait impérativement renforcer son secteur offensif. S’ils sont parvenus à mettre la main sur Cédric Bakambu, les dirigeants marseillais ont également tenté de recruter Gerard Deulofeu, sans succès. Les Marseillais se sont heurtés à l’intransigeance de l’Udinese dans ce dossier. Ce premier échec n’a pas pour autant refroidi les ardeurs de l’ OM. Selon les informations venues d'Italie, la direction marseillaise s’intéresserait toujours au profil du joueur formé à la Masia, devenu indispensable du côté du Frioul.

L’ OM pourrait même revenir à la charge pour sa signature dès cet été. Sauf que l'Olympique de Marseille n’est pas le seul sur ce coup. L’AC Milan envisagerait aussi de récupérer son ancien ailier polyvalent. Une information vite démentie par le principal concerné. « Mon nom est-il associé à plusieurs grands clubs ? Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs », a-t-il assuré dans une interview accordée au journal AS.

Gerard Deulofeu ne ferme pas la porte à un départ

Cependant, l’ OM a bien une raison d’espérer pour sa signature. Car Gerard Deulofeu ne ferme pas la porte à un éventuel départ de l’Udinese. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres de Serie A cette saison, le joueur de 28 ans veut rejouer des compétitions européennes et sait que cela passe par un départ cet été. « Ce qui est clair pour moi, c'est que j'ai 28 ans et que le meilleur de ma carrière est encore à venir (…) je souhaite passer un cap dans ma carrière », a-t-il ajouté. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM aura donc un argument de taille pour boucler sa signature. Pour l’heure, Gerard Deulofeu se concentre sur son aventure en Serie A et affirme qu'il est « heureux à l’Udinese ».