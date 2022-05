PSG Mercato : Paris se rapproche d'un coup énorme à l'AC Milan !

Publié par Thomas le 04 mai 2022 à 13:05

PSG Mercato : Pisté pour remplacer Kylian Mbappé en cas départ de ce dernier, Rafael Leao a déclaré sa flamme à Paris sur les réseaux sociaux.

PSG Mercato : Rafael Leao envoie un signal fort à Leonardo

L’été risque de s’annoncer mouvementé au Paris Saint-Germain, où plusieurs dossiers colossaux devraient créer quelques maux de tête à la direction Rouge et Bleu. Principale préoccupation du Paris SG cet été, la prolongation de Kylian Mbappé n’en finit plus d’agiter en interne. Le joyau tricolore semble bel et bien se rapprocher d’un départ libre cet été au Real Madrid, ce qui pousse de fait les champions de France à dénicher son successeur.

Parmi les pistes importantes en attaque pour l’après Mbappé, le PSG aurait récemment avancé ses pions pour Rafael Leao, qui livre cette saison un récital du côté de l’AC Milan. L’ancien crack du LOSC obnubile pas mal de cadors en Europe et serait assez ouvert à une arrivée dans la capitale. Ce mardi, l’attaquant de 22 ans a posté sur Instagram une image de lui à Paris avec l’intitulé " Paris est toujours un bon choix ". Un message fort de l’international portugais, qui a eu le mérite de réveiller les réseaux sociaux et relancer l’idée d’un transfert de ce dernier au Paris Saint-Germain.

Le Paris SG propose 70 millions à l’AC Milan

Plus qu’une simple piste, Rafael Leao est devenu, en l’espace de quelques mois, la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Avec l’échec Erling Haaland, qui se dirige tout droit vers Man City, Leonardo aurait érigé l’ancien Lillois comme le remplaçant idéal au Bondynois. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG serait prêt à offrir 70 millionsd’euros à l’AC Milan pour enrôler leur joyau. Les Rouge et Bleu proposeraient également un contrat de 6 millions d’euros net par saison.

De leur côté, les Rossoneri comptent bien mener la vie dure à leur ancien directeur sportif, Leonardo. Le journal italien dévoile en effet que le club lombard, actuellement leader de Serie A, mise beaucoup sur Leao pour les saisons futures et devrait de fait se montrer intransigeant en termes de négociations ces prochaines semaines.