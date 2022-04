Chelsea Mercato : Thomas Tuchel vise un énorme coup en Espagne

Publié par Thomas G. le 29 avril 2022 à 22:56

Chelsea Mercato : Les Blues devraient voir leur défense décimée cet été. Thomas Tuchel aurait ciblé un défenseur espagnol pour la saison prochaine.

Chelsea Mercato : Thomas Tuchel est prêt à faire sauter la banque

L'entraîneur allemand a coché plusieurs noms pour remplacer Andreas Christensen et Antonio Rüdiger. Il avait en premier lieu ciblé deux internationaux français : Presnel Kimpembe et Jules Koundé. Cependant, selon l'insider turc Ekrem Konur, Chelsea souhaiterait payer la clause libératoire de Pau Torres. Le joueur de Villarreal est au centre de nombreuses rumeurs cette saison. Ses performances avec le sous-marin jaune cette saison ne sont pas passées inaperçues. Erik ten Hag aimerait également faire signer le joueur à Manchester United. Les Blues seraient disposées à payer les 60 millions d’euros de la clause pour éviter une désillusion.

Il faudra ensuite convaincre Pau Torres qui est très attaché à son club formateur. L'été dernier, l'international espagnol avait refusé de rejoindre Tottenham pour disputer la Ligue des Champions avec Villarreal. Après une campagne historique, il pourrait décider de découvrir une nouvelle expérience.

Chelsea Mercato : Le club est bloqué par la vente

Les Blues ont concédé le match nul hier soir sur la pelouse d’Old Trafford. Les hommes de Thomas Tuchel sont quasiment assurés de finir sur le podium. Ils n’ont plus rien à jouer cette saison. Les dirigeants doivent préparer la prochaine saison en attendant la vente du club. L’interdiction de recrutement a causé beaucoup de tort à Chelsea, qui n'a pas pu prolonger les joueurs en fin de contrat. De plus, la situation impacte aussi les joueurs sous contrat. En plus des joueurs déjà sur le départ, certains cadres seraient en pleine réflexion. C’est le cas de Jorginho qui est en fin de contrat en juin 2023. Le 3e au dernier Ballon d’Or intéresse la Juventus et l'AC Milan. Les dirigeants de Chelsea espèrent que la situation va vite se décanter pour ne pas vivre un exode massif cet été.