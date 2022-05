Liverpool : Mohamed Salah lance déjà un avertissement au Real Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2022 à 18:00

Comme en mai 2018, la finale de la Ligue des Champions de cette saison va opposer Liverpool et le Real Madrid. Et Mohamed Salah s’y prépare déjà.

Liverpool-Real Madrid : Mohamed Salah prépare sa vengeance

Vainqueurs de Villarreal mardi soir, Mohamed Salah et Liverpool ont validé leur qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Et depuis hier soir, les hommes de Jürgen Klopp savent maintenant qu’ils joueront face au Real Madrid le 28 mai prochain pour remporter la coupe aux Grandes Oreilles. Un rendez-vous spécial pour l’attaquant égyptien qui avait dû abandonner ses coéquipiers après une vilaine blessure au bras lors de la dernière confrontation entre les deux cadors. Forcément, le double Ballon d’Or africain (2017 et 2018) est pressé d’en découdre et de prendre sa vengeance contre les Merengues.

« Nous avons un compte à régler », a promis l’attaquant de 29 ans sur Instagram, dans une publication publiée après la nouvelle « remontada » de l’équipe madrilène qui, après avoir été mené 3-4 à l’aller, a battu Manchester City 3-1, offrant ainsi une répétition de la finale controversée de 2018. Mais Mohamed Salah n’est visiblement pas le seul qui est pressé d’en découdre.

Liverpool-Real Madrid : Casemiro répond cash à Mohamed Salah

Interrogé en zone mixte, Casemiro s’est prononcé sur la sortie de Mohamed Salah sur les réseaux sociaux à propos de la finale de la Ligue des Champions le samedi 28 mai à Paris, au stade de France. Si le numéro 11 de Liverpool crie vengeance, le milieu de terrain du Real Madrid indique lui que la partie ne sera pas facile de part et d’autre.

« Chacun fait ce qu’il veut. C’est vrai qu’il s’était blessé malheureusement lors de la dernière finale, ça peut lui donner envie de prendre sa revanche, mais chaque match à son histoire. C’est une finale, on doit respecter, on sait que cela va être très difficile », a répondu l’international brésilien de 30 ans qui a d’ailleurs rappelé la principale arme du Real à Salah.

« C'est incroyable, il n'y a pas de meilleure sensation (se référant à la victoire contre les Skyblues, ndlr). Il manque encore le plus important, mais il faut profiter du moment. On a passé deux ans sans public, on a perdu des gens, maintenant il faut profiter. La grande vertu de ce club c'est de ne jamais abdiquer, de lutter jusqu'à la fin, il faut féliciter tout le monde, ceux qui sont entrés en jeu. Hasta el final, vamos Real ! Il faut être heureux, on a éliminé une grande équipe, un grand coach », a expliqué Casemiro. Ça promet donc pour le 28 mai prochain !