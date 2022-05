PSG Mercato : Real Madrid, la réponse est déjà tombée pour Casemiro

Publié par JEAN-LUC D le 04 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Ce mardi, la presse espagnole a annoncé une possible offensive du Paris SG pour Casemiro. La réponse du joueur du Real Madrid n’a pas tardé.

PSG Mercato : Le Real Madrid prêt à sacrifier Casemiro cet été ?

Présent au Real Madrid depuis 2013 et ses premiers pas chez les jeunes, Casemiro pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. D’après le média UOL Esporte, les dirigeants du club espagnol voudraient apporter du sang neuf dans leur effectif et le milieu de terrain brésilien ferait partie des éléments capables de quitter le groupe de Carlo Ancelotti à l’issue de la saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le compatriote de Neymar est estimé à 50 millions d’euros minimums. Florentino Pérez et les siens ne s’opposeraient donc pas à son départ si une offre d’une somme pareille arrivait cet été. Toujours selon le même média brésilien, deux clubs seraient intéressés, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Courtisan de longue date de l’ancien prodige de Sao Paulo, le Paris SG serait prêt à tout pour le récupérer cet été.

PSG Mercato : Pas de départ prévu dans les plans de Casemiro

Alors que des rumeurs annonçaient un changement d’air pour Casemiro et un intérêt du Paris-Saint-Germain pour cet été, le milieu de terrain de 30 ans n’aurait aucune intention de bouger du Real Madrid à l’issue de cette saison. D’après les renseignements recueillis auprès la direction des Merengues par le journaliste Mario Cortegana du quotidien Marca, Florentino Pérez et les siens n’auraient pas non plus envie de se séparer de l’international auriverde.

Toujours selon la même source, le tout nouveau champion d’Espagne n’aurait même pas prévu de laisser partir l’un de ses nombreux milieux de terrain. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Edouardo Camavinga et Fédérico Valverde devraient ainsi évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Voilà qui est très clair pour le Paris SG et la Juventus Turin.