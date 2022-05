Newcastle Mercato : Les Magpies se lancent sur une ex-pépite du SRFC

Publié par Thomas G. le 05 mai 2022 à 16:49

Newcastle Mercato : Les propriétaires Saoudiens veulent réaliser un grand mercato et souhaitent pour ce faire, recruter un ancien attaquant du SRFC.

Newcastle Mercato : Les Magpies se renseignent sur Ismaïla Sarr

Newcastle est bien décidé à marquer le coup durant le prochain mercato. Les Magpies veulent se renforcer de manière conséquente pour jouer les premiers rôles en Premier League la saison prochaine. En plus de Victor Osimhen et Jonathan David, le club anglais aurait jeté son dévolu sur une autre sensation passée par la Ligue 1, aujourd'hui au Watford FC.

Selon SkySports, les Magpies veulent faire signer Ismaïla Sarr lors du prochain mercato. L’international sénégalais va quitter les Hornets en fin de saison, après 3 saisons en Premier League. Le club anglais, actuellement 19e et à 12 points du premier non reléguable, Leeds, a quasi acté sa descente en Championship. Les dirigeants de Newcastle seraient ainsi prêts à offrir 40 millions d’euros pour s’offrir l’ancien joueur du Stade Rennais. Les Magpies ambitionnent de créer un trio avec Allan Saint-Maximin et un attaquant de classe mondiale. Ismaïla Sarr a l’avantage de connaître la Premier League et de s’y être imposer. De plus, la situation de son club pourrait faire baisser le prix de la transaction.

Le mercato de toutes les folies pour les Magpies ?

Newcastle a obtenu son maintien en Premier League avec brio. À l’arrivée d’Eddie Howe en janvier, le club anglais était lanterne rouge et cinq mois plus tard, les Magpies sont désormais 10es de Premier League. Les nouveaux propriétaires saoudiens veulent surfer sur cette belle dynamique pour bien démarrer la prochaine saison. Certains joueurs de renoms pourraient de fait débarquer dans les prochains mois pour accroître la notoriété du club à l'international.

La presse anglaise évoque notamment un intérêt de Newcastle pour Christian Eriksen et Philippe Coutinho. Deux joueurs qui pourraient à terme devenir les têtes de gondole du projet saoudien. Dans un championnat aussi relevé que la Premier League, Newcastle sait qu’il est difficile de se faire une place et compte de fait sortir le chéquier ces prochains mois.