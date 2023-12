Désireux de donner un nouvel élan à son secteur offensif, l'Olympique de Marseille a pris une décision radicale concernant Ismaïla Sarr.

Mercato OM : Une nouvelle chance pour Ismaïla Sarr

L'Olympique de Marseille a misé gros cet été pour renforcer son secteur offensif. Pablo Longoria n'a pas hésité à casser sa tirelire pour attirer des joueurs comme Iliman Ndiaye, Joaquin Correa, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Malheureusement, le retour sur investissement laisse à désirer. Si le Gabonais a fini par retrouver ses sensations de buteur, empilant but après but, ce n'est pas le cas pour les autres recrues. Cette situation amène la direction du club phocéen à reconsidérer sa position avec de probables départs envisagés dès cet hiver. Si les rumeurs envoient Ndiaye vers son club de provenance, le Sheffield United, il n'en sera pas le cas pour Sarr. Le club aurait pris une décision radicale pour le Sénégalais, qui restera au club.

La CAN 2023 pour relancer Ismaïla Sarr ?

D'après L'Equipe samedi, l'Olympique de Marseille était disposé à laisser partir Ismaïla Sarr en prêt cet hiver. Mais les donnes ont finalement changé à en croire le compte X La Minute OM qui révèle que Pablo Longoria ne voudrait plus céder l'ancien de Watford arrivé cet été. Avec Gennaro Gattuso, la direction marseillaise offrirait un sursis à Ismaïla Sarr à travers la CAN 2023. Ils attendraient ainsi d'étudier ses performances lors de cette compétition avant de décider de son avenir à son retour sur la Canebière. Lors de la première partie de la saison en Ligue 2, l'international sénégalais a disputé 14 matchs sur 17 possibles avec trois buts et une passe décisive.