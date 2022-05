PSG Mercato : Paul Pogba, coup de théâtre prévu pour le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2022 à 20:30

PSG Mercato : En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est annoncé au Paris SG pour cet été. Mais ce dossier pourrait prendre une autre tournure.

PSG Mercato : Accord déjà bouclé entre Paul Pogba et le Paris SG

D’après les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, Paul Pogba serait tenté par une arrivée au Paris Saint-Germain. Même si le décès de son agent Mino Raiola pourrait tout relancer dans son dossier. En interne, le milieu de terrain français ne cacherait pas son envie de rejoindre les rangs de l’effectif parisien, mais Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient également prendre en compte plusieurs paramètres sur cette piste, notamment les pépins physiques répétés du numéro 6 de Manchester United.

Il faut dire que depuis le départ de Thiago Motta à la fin de la saison 2017-2018, le Paris SG cherche un milieu de terrain capable de former un duo avec l'intouchable Marco Verratti. Selon les informations de l’Insider turc Ekrem Konur, les discussions avanceraient bien entre l’entourage du joueur de 29 ans et les dirigeants du PSG. Les deux parties seraient même proches d’un accord. Toutefois, rien n’est encore signé et d’autres prétendants travailleraient en coulisses afin de convaincre Pogba.

PSG Mercato : La Juve n’a pas dit son dernier mot pour Pogba

D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Paul Pogba n’exclut vraiment rien pour la suite de sa carrière, y compris rester à Manchester United. Sans compter que la Juventus Turin n’aurait pas encore dit son dernier mot pour son ancien milieu de terrain.

« Je ne suis pas si sûr qu'il ne signera pas de prolongation de contrat. Cela dépend de la manière dont il envisage son avenir et sa vie. Car le contrat à Manchester United est le plus lucratif qu'on lui propose. S'il veut le même salaire qu'actuellement, il doit rester à Manchester. Il a un salaire énorme actuellement et seul United peut continuer à lui offrir un salaire similaire », a expliqué Di Marzio dans un entretien accordé à Wettfreunde. « Au PSG, tout dépendra de l'identité du nouvel entraîneur. Je sais que Manchester United a fait une offre à Paul Pogba, c'est la seule chose sûre. La Juventus aimerait bien l'avoir, mais dans un autre contexte financier », assure le spécialiste mercato de Sky Italia.

Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton pour le Paris SG.