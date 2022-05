PSG Mercato : Al-Khelaïfi finalise la venue de Pogba à Paris !

Publié par Thomas G. le 05 mai 2022 à 12:30

PSG Mercato : Le président du Paris Saint-Germain aurait pris les choses en main dans le dossier Paul Pogba, à un mois de l'ouverture du mercato.

PSG Mercato : Pogba se rapproche à grands pas

Le dossier Paul Pogba pourrait bientôt arriver à son terme. Cible de longue date du PSG, le milieu international français serait proche d’un accord avec les Rouge et Bleu. Selon l’insider turc Ekrem Konur, les négociations continuent entre l’entourage du joueur et Nasser Al-Khelaifi. À l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain et Manchester United (en vue d'une prolongation) sont les seules équipes à avoir transmis une offre à l'ancien Turinois. Néanmoins, le PSG tient toujours la corde dans ce dossier. Le joueur qui est actuellement blessé pourrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines.

Dans le viseur de Nasser al-Khelaïfi depuis des nombreuses années, Paul Pogba aura l'avantage de débarquer libre dans la capitale. Son arrivée pourrait de surcroît être un argument de taille pour convaincre Kylian Mbappé. L'idée des dirigeants serait de l'associer à Marco Verratti pour former l'un des milieux de terrain les plus techniques d'Europe.

Pogba la solution au milieu ?

Depuis de nombreuses années, le Paris SG cherche un milieu de terrain pour évoluer avec l'indéboulonable Marco Verratti. Le départ de Thiago Motta en 2017 n’a toujours pas été comblé chez les Rouge et Bleu, raison pour laquelle, Leonardo priorise cet été la signature d'un cadre à ce poste. Au cours des dernières années, les Parisiens ont acheté plusieurs milieux de terrains (Krychowiak, Lo Celso, Herrera, Wijnaldum), mais aucun d’entre eux n’a donné pleinement satisfaction. Encore nostalgiques du milieu Motta-Verratti-Matuidi, les Rouge et Bleu vont cet été chercher recréer un milieu à trois aussi performant.

Paul Pogba pourrait être le fameux milieu créatif tant recherché par le club de la capitale. Reste à savoir si les performances de l’international français seront au rendez-vous. Le joueur de 29 ans a souvent été irrégulier à Manchester United tandis qu’en Équipe de France, il a su garder un très bon niveau. Pour ce qui est des autres pistes dans ce secteur de jeu, le PSG a récemment lancé sa toile sur Ederson, milieu brésilien de 22 ans qui fait le bonheur du club de Salernitana en Serie A.