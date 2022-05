PSG Mercato : Avant Mbappé, une merveilleuse signature proche !

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2022 à 15:40

PSG Mercato : En attendant le dénouement de l’affaire Kylian Mbappé, le Paris SG pourrait prochainement officialiser une très bonne nouvelle pour l’avenir.

PSG Mercato : Kylian Mbappé et le Paris SG se rapprochent

Malgré le démenti de sa mère, Kylian Mbappé se rapprocherait effectivement d’un accord avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Sur les ondes de La Cadena Ser, le journaliste français basé en Espagne, François David, a confirmé que l’émir du Qatar, qui a récemment reçu la mère de Mbappé à Doha, serait effectivement sur le point de réussir l’exploit de retenir l’enfant de Bondy au PSG.

« Il n'y a pas encore d'accord, mais Mbappé s'est rapproché du Qatar. Ils se sont mis d'accord sur le chiffre financier de 50 millions d'euros nets par an plus une prime de fidélité de 100 millions. Il n'y a toujours pas d'accord ou de signature, mais Kylian dit maintenant pourquoi pas », a expliqué le journaliste sportif avant d’ajouter : « la question du fair-play financier et de la masse salariale ne compte pas pour Doha et l'UEFA ne va pas non plus aller contre le PSG. » Mais en attendant le dénouement de ce dossier, les dirigeants parisiens pourraient officialiser une nouvelle tout aussi attendue.

PSG Mercato : L’un des titis les plus prometteurs proche de signer

Étincelant sous les ordres de Zoumana Camara avec l’équipe U19 du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Émery a attiré sur lui le regard de plusieurs clubs étrangers comme le Bayern Munich et le RB Leipzig. Cependant, le milieu de terrain de 16 ans n’aurait jamais caché son ambition de réussir sous les couleurs de son club formateur à l’image de Presnel Kimpembe. Malgré les offres intéressantes de ses différents prétendants, Warren Zaïre-Émery serait sur le point de s’engager sur la durée avec le Paris SG.

En effet, selon les informations divulguées par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, « il n'y a plus que quelques détails à régler pour que cela soit officiel. Une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens qui pourront sans doute compter sur un nouveau milieu de terrain de qualité dès les prochaines semaines. » Avant Mbappé, le club de la capitale pourrait prochainement officialiser la signature du jeune Émery.