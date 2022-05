PSG Mercato : Le Bayern proche d'un superbe coup au Paris SG !

Publié par Thomas le 02 mai 2022 à 10:55

PSG Mercato : Après Xavi Simons, scruté par des équipes allemandes et le Barça, le Paris SG pourrait perdre un autre Titi dans les prochains mois.

PSG Mercato : Le Bayern à l’assaut d’un crack parisien

L’été risque d’être agité au Paris Saint-Germain dans le sens des départs comme des arrivées. Tout juste titré pour la 10e fois sur la scène nationale, le club de la capitale prévoit un grand ménage à tous les niveaux. Alors que Mauricio Pochettino devrait être le premier élément à faire ses valises du Parc des Princes, d’autres départs pourraient avoir lieu dans quelques mois, notamment au sein des jeunes promesses du club.

Si tous les regards sont tournés vers Xavi Simons, en fin de contrat cet été et dont l’avenir reste plus qu’incertain au Paris SG, un autre Titi éveille lui aussi l’intérêt de grands clubs et se rapprocherait d’un cador européen. D’après Le Parisien, le PSG pourrait perdre le très prometteur El Chadaille Bitshiabu lors du mercato. Le défenseur central de 16 ans, apparu cette saison en Coupe de France mais aussi contre Angers en Ligue 1, serait vivement courtisé par le Bayern Munich, qui commencerait à gagner des positions sur le dossier.

Sous contrat jusqu’en 2024 au Paris Saint-Germain, l’imposant central français (1m96) serait en plein doute sur son avenir. Si l’idée de rester dans son club formateur était un temps la priorité, ce dernier se questionnerait désormais sur son futur temps de jeu chez les Rouge et Bleu et envisagerait une expérience à l’étranger.

Les Titis dans la tourmente en cette fin de saison

Reconnu internationalement pour son centre de formation et les nombreux talents qui en sortent, le PSG devra cet été se montrer convaincant pour conserver ses Titis, toujours en manque de temps de jeu cette saison. Si les jeunes parisiens sont pour la plupart attachés à leur club de cœur, le faible temps de jeu, combiné à la concurrence accrue à tous les postes, poussent certains à envisager un départ.

Comme le dévoile Le Parisien ce lundi, Mauricio Pochettino a fait savoir qu’il offrirait du temps de jeu à ses cracks une fois le titre de champion acté, une promesse qui aurait touché certains joueurs issus du centre de formation. Ecarté contre le RC Strasbourg durant les 90 minutes, des joueurs comme Simons, Michut ou encore Dina Ebimbe se sentiraient quelque peu lésés par leur direction. Si ces derniers ne jouissent pas de plus de protagonisme d’ici la fin de saison, il est fort à parier que certains partiront cet été.