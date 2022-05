OL Mercato : Déjà la fin pour Islam Slimani avec le Sporting

Publié par Ange A. le 08 mai 2022 à 00:43

OL Mercato : Refourgué par Lyon au Sporting Lisbonne cet hiver, Islam Slimani n’ira pas au bout de son contrat avec le club portugais.

OL Mercato : Le départ de Slimani acté du Sporting Lisbonne

La saison 2021-2022 est à oublier pour Islam Slimani. L’attaquant algérien a connu une première moitié de saison décevante avec l’Olympique Lyonnais. Il n’a inscrit que 4 buts et une passe décisive avec l’OL. Parti disputer la CAN 2021 au Cameroun avec l’Algérie, l’avant-centre est sorti par la petite porte. Les Fennecs ont été éliminés dès le premier tour, terminant derniers de leur groupe. À son retour sur le Vieux continent après cette débâcle en sélection, il a été libéré de son contrat par Lyon. Il est retourné au Sporting Lisbonne avec qu’il a effectué des débuts prometteurs en inscrivant quatre buts et délivrant une offrande lors de ses six premiers matchs. Depuis, l’Algérien est à la peine et a été écarté du groupe. Le club lisboète a décidé de résilier le contrat de l’ancien lyonnais.

Le verdict du Sporting est tombé pour Slimani

L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais était allé au clash sur les réseaux sociaux avec Ruben Amorim, le coach du Sporting Lisbonne. Le technicien portugais a décidé de ne plus le convoquer depuis quatre rencontres. Selon Record, la direction du club lisboète a tranché sur ce différend entre l’entraîneur et le joueur de 33 ans. Islam Slimani sera libéré de son contrat à la fin de la saison. Confirmation faite par le coach des Lions.

« Le dossier Slimani est un sujet complètement clos pour moi. Je vais suivre ma route. Slimani ne fera pas partie de mes plans pour la saison prochaine. Cela sera discuté avec lui et la direction », a indiqué l’ancien international portugais. Le meilleur buteur de l’histoire des Fennecs pourrait rebondir dans le Golfe où il aurait déjà des courtisans pour le relancer.