OL Mercato : Les confidences de Slimani sur son départ de Lyon

Publié par Ange A. le 05 février 2022 à 06:14

En fin de contrat, Islam Slimani a quitté l’ OL cet hiver pour retourner au Sporting. Un retour au Portugal que justifie l’Algérien.

Les raisons du retour de Slimani au Sporting

Après une CAN ratée avec l’Algérie, Islam Slimani a posé ses valises au Portugal. Alors que son contrat expirait en juin prochain avec l’Olympique Lyonnais, le buteur de 33 ans a quitté l’ OL. Le club rhodanien a libéré de l’international algérien (83 sélections/37 buts) de ses derniers mois de contrat. Libéré de son contrat, l’avant-centre a effectué son retour au Sporting Lisbonne. Il a défendu les couleurs du club lisboète entre 2013 et 2016 jusqu’à son départ à Leicester. Un choix qu’il a justifié lors de sa présentation. « Je reviens parce que les supporters m’aiment et parce que le club m’aime. Pour moi, c’est la chose la plus importante dans le football. Le Sporting, les supporters et Alvalade [le stade, ndlr] me manquaient. La décision a donc été très simple […] C’est avec ce maillot que j’ai été le plus heureux. Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici et je suis heureux ici », a expliqué le buteur des Fennecs.

Slimani, un flop poussé vers la sortie par l’ OL

De retour au Sporting, Islam Slimani espère écrire de plus pages avec le champion du Portugal en titre. « J’espère marquer beaucoup de buts. Je suis un Slimani plus expérimenté et, à mon avis, un meilleur Slimani que celui de mon premier passage », a prévenu l’avant-centre. Lors de son premier passage, l’ancien Lyonnais a claqué 57 buts et délivré 15 passes décisives en 111 apparitions. Rentré au Portugal, Slimani ne va pas laisser un souvenir indélébile chez les supporters de l’ OL. Son passage à Lyon ne restera pas dans les annales du club de Jean-Michel Aulas. Il n’a inscrit que 8 réalisations et délivré 5 passes décisives en 37 rencontres.