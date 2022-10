Sporting-OM : Avant le choc, Nuno Tavares tacle le coach de Lisbonne

À la veille du choc de Ligue des Champions entre le Sporting Lisbonne et l’OM, Nuno Tavares a adressé un tacle appuyé à l’entraîneur du club portugais.

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match de la quatrième journée de Ligue des Champions, le défenseur de l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares, s’en est pris violemment au coach du Sporting Lisbonne, allumé Ruben Amorim, avec lequel il a eu un accrochage lors du match aller, au stade Vélodrome la semaine dernière.

« Ruben Amorim a eu de très vilains mots me concernant, des propos décevants pour un entraîneur. C'est du passé, mais j'ai perdu le respect que j'avais pour lui. Je n'ai pas partagé cela avec mes coéquipiers, juste avec les gens de mon entourage, qui avaient besoin de savoir. Je ne veux pas y penser plus, cela ne me donne pas plus de motivation. Ceux qui me connaissent savent que je passe au-dessus de ces situations, cela me laisse froid. Ce que les autres disent ne me touche pas, ça appartient au passé », a lancé l’arrière gauche prêté à l’OM par Arsenal, avant d’annoncer la couleur pour le choc de mercredi soir.