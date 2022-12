Stade Brestois : Une super nouvelle tombe à l'entrainement du SB29

Publié par ALEXIS le 06 décembre 2022 à 04:05

À trois semaines de la reprise de la Ligue 1, le Stade Brestois a enregistré le retour d’Islam Slimani à l’entrainement collectif, ce lundi.

Le Stade Brestois a entamé sa préparation, en vue de la reprise du championnat, il y a une semaine. Le club du Finistère a limogé son entraineur Michel Der Zakarian (à la mi-octobre) et a installé un trio de technicien : Bruno Grougi, Julien Lachuer et Yvan Bourgis. C’est donc sous la houlette de ces trois techniciens que le SB29 poursuit les entrainements au centre d’entrainement de Kerlaurent. Ce lundi 5 décembre, Islam Sliman a intégré la séance collective. Il avait bénéficié de vacances prolongées, car il avait disputé deux matchs amicaux avec la sélection d’Algérie en novembre, contre le Mali (1-1) et face à la Suède (0-2). Revenu à Brest, l’avant-centre de 34 ans avait démarré la préparation à part. Maintenant, il a rejoint l’ensemble du groupe du Stade Brestois.

Le Stade Brestois va entamer la deuxième phase de sa préparation à partir de dimanche prochain. Les Ty’Zefs s’envoleront pour Gérone pour un stage d’une semaine, du 11 au 18 décembre. Au cours de ce regroupement en Espagne, ils disputeront deux matchs amicaux contre deux équipes de Liga : Osasuna, le 13 décembre (12 h) et le FC Gérone, le 17 décembre. Les Rouge et Blanc retrouveront la Ligue 1, lors de la 16e journée, face à l’Olympique Lyonnais au stade Francis-Le Blé, le 28 décembre (21h). Pour rappel, le SB29 est 16e au classement général du championnat de l'élite, avant la trêve de la Coupe du monde. Le club breton n'est certes pas parmi les 4 clubs relégables après 15 journées, mais est à la lisière de la zone rouge, avec le même nombre de points (13) que l'AJ Auxerre (17e), qui est relégable.