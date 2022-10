Stade Brestois : Le SB29 monte au créneau pour Islam Slimani

Le Stade Brestois a réagi à la polémique entre Slimani et Gastien. Le Brestois accuse son adversaire d'avoir tenu des propos racistes hier.

Après le match opposant le Clermont Foot et le Stade Brestois, Islam Slimani s'est plaint de propos racistes qu'aurait tenu Johan Gastien à son encontre. Une accusation grave qui fait aujourd'hui réagir. Si le Clermontois se défend d'avoir proféré de telles paroles, le SB29, de son côté, soutient entièrement son joueur, tout en dénonçant ce genre de comportement et en réclamant que justice soit faite.

"Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Islam Slimani, qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes pendant la rencontre face à Clermont lors de la 12ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Le club condamne depuis toujours toutes les formes de discrimination ou de racisme et ne saurait accepter de tels dérapages [et] se met dorénavant à la disposition des instances et demande à la Commission de Discipline de faire la lumière sur ces faits."