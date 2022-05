FC Nantes Mercato : Les annonces choc de Kita pour l'été

Publié par Ange A. le 08 mai 2022 à 23:35

FC Nantes Mercato : Waldemar Kita entend frapper fort cet été suite au sacre des Canaris en Coupe de France, synonyme de Ligue Europa.

FC Nantes Mercato : Waldemar Kita prend une mesure forte pour l’été

Le FC Nantes a décroché une place européenne samedi suite à son sacre en Coupe de France. Président du FCN, Waldemar Kita s’est prononcé sur le prochain mercato de Nantes. Le dirigeant nantais entend retenir ses poulains lors de la prochaine fenêtre des transferts. « On va prendre du recul, voir comment on peut s’organiser. C’est une autre dimension. On va essayer de retenir tous les joueurs, ce ne sera pas facile », a indiqué l’homme d’affaires.

S’il ne pourra pas retenir Randal Kolo Muani, le président Kita entend donc fermer la forme à plusieurs joueurs bankables de son effectif. Les Alban Lafont, Ludovic Blas ou encore Moses Simon sont les Canaris les plus courtisés sur le marché. Avec la Ligue Europa en ligne de mire, Waldemar Kita tient un argument de taille pour convaincre ces cracks de rester à quai.

Un indice de taille sur l’avenir de Kombouaré

Le patron des Canaris entend également discuter avec Antoine Kombouaré. « Il faut qu’on discute avec le coach. On est obligés de monter en puissance, c’est une obligation », a assuré Waldemar Kita. Le contrat du technicien kanak expire dans un an. Le principal concerné a de nouveau entretenu le mystère quant à une nouvelle prolongation avec Nantes. Arrivé au club en janvier 2021, le technicien de 58 ans avait été prolongé pour deux saisons après le maintien du FC Nantes l’été dernier.

« Je ne sais pas, c’est encore indécis. On aura le temps de parler de tout ça. On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. Dès fois, il y a des gueulantes qu’on pousse, et des fois des silences qu’on impose. Le plus important, quand on porte les couleurs du FC Nantes, c’est de vouloir les porter le plus haut possible. Et le public a compris ça », a souligné le coach des Canaris.