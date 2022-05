FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré prêt à claquer la porte ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2022 à 10:53

FC Nantes Mercato : Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Antoine Kombouaré va-t-il claquer la porte de Nantes après le sacre en Coupe de France ?

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré jette un grand froid sur son avenir

Nommé en février 2021 en tant qu’intérimaire, Antoine Kombouaré a été confirmé sur le banc du FC Nantes après le maintien des Canaris dans l’élite. Désormais sous contrat jusqu’en juin 2023, le technicien kanak ne sait toutefois de quoi sera fait son avenir à l’issue de la saison. Samedi soir, après le sacre du club nantais en finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, l’ancien défenseur du Paris SG a évoqué sa situation en zone mixte. Et l’homme de 58 ans n’a pas manqué de mettre à nu une relation compliquée avec son président Waldemar Kita. Suffisant pour quitter son poste cet été ?

« Je ne sais pas, c’est encore indécis. On aura le temps de parler de tout ça (...) On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. Dès fois, il y a des gueulantes qu’on pousse, et des fois des silences qu’on impose. Le plus important, quand on porte les couleurs du FC Nantes, c’est de vouloir les porter le plus haut possible. Et le public a compris ça », a lâché Kombouaré dans des propos rapportés par Ouest-France. Mais bien avant cette finale de Coupe de France, l’entraîneur du FC Nantes avait déjà fait une importante promesse aux supporters concernant la suite de son aventure à la Beaujoire.

FC Nantes Mercato : La coupe de France décisive pour la décision de Kombouaré ?

Ancien joueur du FC Nantes de 1983 à 1990, Antoine Kombouaré est heureux à Nantes. En dépit de ses difficultés à partir avec son président Waldemar Kita, le natif de la Nouvelle-Calédonie avait promis envisager une prolongation en cas de sacre en coupe de France face à l’OGC Nice (1-0), samedi soir, au Stade de France.

« On verra [sourire]. Je suis très bien. Je suis non seulement un entraîneur heureux, mais aussi un homme heureux. Je suis à la maison ici », avait expliqué l’ancien coach du PSG en conférence de presse. Le succès désormais acquis, reste maintenant à savoir si Kombouaré va tenir sa parole et poursuivre l’aventure avec le FC Nantes.

Affaire à suivre donc…