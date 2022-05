FC Nantes Mercato : Kombouaré sur le départ ? la réponse de Kita

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 01:05

FC Nantes Mercato : La coupe de France n’a pas apaisé les tensions entre Kita et Kombouré. Le président n’écarte pas une éventuelle démission de son coach.

FC Nantes Mercato : Kita n'exclut pas la démission de Kombouaré

Le FC Nantes a décroché la coupe de France, samedi, suite à sa victoire en finale sur l’OGC Nice de Christophe Galtier (1-0) au stade de France. À l’issue du match, Antoine Kombouaré a annoncé la couleur sur son avenir au FCN. Tout en avouant des relations tendues avec Waldemar Kita, le technicien kanak a laissé sous-entendre un possible départ à la fin de la saison, alors que son contrat va jusqu’au 30 juin 2023. Interrogé par RMC Sport, ce lundi, sur l'avenir du coach au FC Nantes, le président des Canaris n’a pas exclu une possible démission de ce dernier. « Le championnat n’est pas fini. Il faut attendre un petit peu, pour voir s’il y a démission ou pas démission. On verra après », a-t-il répondu sur la radio, dans ‘’Rothen s’enflamme". Pour rappel, les Nantais (9es) ont encore trois matchs à disputer, respectivement contre le Stade Rennais, l'OL et l'AS Saint-Étienne.

FCN : Kita dénonce « un manque de courtoisie » de Kombouaré

Invité à réagir aux propos Antoine Kombouaré à l’issue de la finale de la coupe de France, le patron du FC Nantes avoue qu’il n’a pas aimé les déclarations de l’entraineur de son équipe. « C’est un manque de courtoisie », a-t-il déploré, tout en précisant que « cela ne remet pas du tout en cause sa présence la saison prochaine ». Pour rappel, l’entraineur des Jaune et Vert a déclaré : « je ne m'entends pas toujours avec mon président, mais j'ai mis de côté. [ ] La relation de tous les jours avec le président, ce n'est pas facile, parfois il y a des gueulantes qu'on pousse et puis même des silences ».