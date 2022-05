OM : Bonnes nouvelles pour Sampaoli avant le Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 09 mai 2022 à 23:05

Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli vient de recevoir une bonne nouvelle à l’approche du choc décisif contre le Stade Rennais.

OM : Sampaoli avec des renforts de taille contre le Stade Rennais

Après sa triste élimination en Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille s’est remis la tête à l’endroit en allant s’imposer sur la pelouse de Lorient (0-3), dimanche dernier. Cette victoire à l’extérieur a permis à l’ OM de rependre sa deuxième place de Ligue 1, derrière le PSG. Le club entraîné par Jorge Sampaoli compte désormais trois points d’avance sur son principal concurrent, l’AS Monaco (3e).

Toutefois, le club phocéen n’est pas sorti indemne de cette rencontre. Déjà privé de son leader technique, Dimitri Payet, pour le reste de la saison, d'Arkadiusz Milik et d'Amine Harit, l’ OM a également perdu quatre joueurs sur blessure. Cédric Bakambu, Duje Caleta-Car, Bamba Dieng et Gerson sont venus gonfler les fans de l’infirmerie. Ces blessures en cascade préoccupent Jorge Sampaoli, mais aussi les supporters marseillais. Ces derniers risquent de voir leur équipe affaiblie dans la course à la Ligue des Champions. Cependant, le coach devra enregistrer des renforts de taille dans les jours à venir.

Arkadiusz Milik et Amine Harit de retour à Rennes

Selon les informations de RMC Sport, la situation de Duje Caleta-Car, Bamba Dieng n’inquiète pas particulièrement le club. L’international croate et l’attaquant sénégalais seraient victimes de « blessures modérées ». Ils devraient rapidement guérir. La source explique par ailleurs qu’Arkadiusz Milik et d'Amine Harit devraient rapidement reprendre le chemin de l’entraînement. Les deux joueurs semblent se remettre parfaitement de leurs blessures et devraient être opérationnels pour le match contre le Stade Rennais, un choc décisif pour la qualification en LDC. Par contre, l’OM devrait toujours faire sans son avant-centre congolais, Cédric Bakambu. Le club phocéen semble donc retrouver peu à peu ses forces vives avant le déplacement à Rennes.