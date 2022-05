OM : L’aveu inquiétant de Jorge Sampaoli pour Dimitri Payet

Publié par Timothée Jean le 06 mai 2022 à 19:30

Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, n’a pas apaisé les craintes autour de la blessure de Dimitri Payet.

OM : Dimitri Payet blessé, Jorge Sampaoli ne rassure pas

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille a été éliminé de la Ligue Europa Conférence après son match nul (0-0) contre Feyenoord en demi-finale retour. Battus à l’aller (3-2), les Olympiens sortent frustrés de cette double confrontation, échouant aux portes d’une sixième finale européenne. Outre le résultat, l’ OM a également perdu son leader technique, Dimitri Payet. Touché au mollet et incapable de reprendre la rencontre, le milieu offensif a été contraint de quitter la pelouse dès la 33e minute. Il souffre d’une lésion musculaire qui devrait l’éloigner des terrains d’ici la fin de la saison.

Interrogé en conférence de presse, Jorge Sampaoli ne s’est pas montré très rassurant sur l’état de santé de son capitaine, assurant qu’il était « impossible de le remplacer ». Auteur de 16 buts et 13 passes décisives en 43 apparitions, Dimitri Payet est sans aucun doute le joueur le plus décisif de l’Olympique de Marseille cette saison. Son absence est donc un véritable coup dur pour l'entraîneur argentin, qui devra se creuser les méninges pour trouver son digne successeur en cette fin de saison.

Cette mission s’annonce très compliquée, selon les propos du coach marseillais. « On va devoir quasiment tout changer, car personne n’a les mêmes caractéristiques que Payet. On peut mettre Harit à ce poste, Gerson peut également jouer plus haut et dans la surface adverse, mais ils ont des caractéristiques différentes. La meilleure période de l'OM était pendant la meilleure période de Payet. C'était notre leader technique », a-t-il déclaré devant les médias.

La durée de son indisponibilité n’est pas encore fixée

Toutefois, les supporters de l’ OM devront patienter avant de connaitre la durée d’indisponibilité de Dimitri Payet. « Le diagnostic pour connaitre le temps de récupération de Dimitri Payet n'est pas confirmé », a déclaré Jorge Sampaoli. S’il regrette l’absence de son leader technique, le coach de l’OM compte aller de l’avant. Il a expliqué qu’il fera tout son nécessaire pour enchaîner des résultats positifs lors des trois dernières journées de Ligue 1 en vue de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

L’OM occupe actuellement la deuxième place du classement avec trois petits points d’avance sur le Stade Rennais (3e) et l’AS Monaco (4e). Le club phocéen devra impérativement éviter un nouveau faux-pas dans ce sprint final, au risque de voir l’un de ses poursuivants lui passer devant. L'Olympique de Marseille devra bien négocier son déplacement à Lorient dimanche prochain, avant le choc décisif contre le Stade Rennais.