OL Mercato : l'Olympique Lyonnais boucle la signature d'un milieu !

Publié par Jules le 10 mai 2022 à 11:50

OL Mercato : La fin de saison des Lyonnais est difficile, mais une très bonne nouvelle vient d'être annoncée et devrait faire plaisir aux supporters.

OL Mercato : Un grand espoir signe à Lyon

Victorieux en finale de Coupe Gambardella ce week-end face au SM Caen aux tirs au but, les jeunes de l' OL s'en sortent visiblement mieux que l'équipe première cette saison. Les Gones, qui ont annoncé vouloir mettre en avant leurs jeunes talents dès la saison prochaine, doivent se frotter les mains de cette victoire importante dans la plus prestigieuse des compétitions jeunes en France. De nombreux joueurs ont brillé lors de ce parcours, de quoi assurer à l'Olympique Lyonnais un futur radieux.

L'un des grands artisans de cette victoire, c'est Mohammed El Arouch. Unique buteur dans le temps réglementaire pour l' OL lors de la finale de Gambardella, samedi, le joueur a signé aujourd'hui son premier contrat professionnel avec le club rhodanien. Une belle signature pour les Lyonnais qui doivent gérer de nombreux dossiers de jeunes joueurs susceptibles de partir libre. Le milieu de terrain de 18 ans était d'ailleurs l'un des joueurs du centre les plus courtisés ces dernières semaines.

OL Mercato : Un contrat de trois ans pour El Arouch

Cette nouvelle tombe donc à pic pour les Gones qui pourraient perdre plusieurs joueurs importants au milieu de terrain cet été. Alors que les rêves européens de l' OL sont presque anéantis par la défaite dimanche contre le FC Metz, le club veut se recentrer sur son centre de formation qui avait fait sa renommée à l'international avec des joueurs comme Benzema, Lacazette ou encore Fekir, pour ne citer qu'eux. Mohammed El Arouch pourrait, quant à lui, connaître ses premières apparitions avec le groupe professionnel la saison prochaine en Ligue 1.

Le milieu de terrain franco-marocain a signé un contrat de 3 ans au sein de son club formateur, soit jusqu'en 2025. Une signature importante pour un joueur qui, on l'espère pour lui, pourra afficher tout son talent au plus haut niveau et exploser durant les prochaines années au sein du championnat de France.