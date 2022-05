ASSE : Un nouveau coup dur pour Saint-Étienne face à l’OGC Nice !

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 15:50

En quête de victoires pour assurer son maintien en Ligue 1, l’ ASSE ne pourra pas bénéficier du soutien de ses supporters, mercredi (19h) à Nice.

ASSE : Les supporters stéphanois interdits d'accès à l'Allianz Riviera

Les supporters de l’ ASSE ne pourront pas effectuer le déplacement à l'Allianz Riviera pour pousser leur équipe à la victoire, mercredi, lors de la 36e journée de Ligue 1. Ils ont été interdits d’accès dans l’enceinte des Aiglons, par un arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes. « La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Étienne ou se comportant comme tel, ainsi que l'accès au stade Allianz à Nice, sont interdits le mercredi 11 mai 2022 de 16h à minuit dans le périmètre délimité … » a annoncé le préfet dans l’Article 1 de l’arrêté.

L’autorité justifie cette décision par la rivalité entre les supporters du Gym et ceux des Verts. Elle évoque « le caractère répété d’événements graves de nature à troubler l’ordre public, tant lors des rencontres entre les deux clubs qu’a l’occasion de leur déplacement, et aussi les tensions entre les groupes de supporters de Nice et de l’AS Saint-Étienne qui n’ont pas disparu, comme en témoignent les troubles qui se sont produits lors du déplacement des supporters niçois à Saint-Étienne le 26 septembre 202 ».

Huis clos : L’ AS Saint-Étienne en attente pour le Stade de Reims

Sanctionnée d’un match à huis clos total au stade Geoffroy-Guichard jusqu’au prononcé de la décision définitive le 18 mai, l’ ASSE tente de faire annuler la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Pour ce faire, elle a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour tenter d'alléger cette sanction. La décision du Comité est donc attendue par le peuple vert, mais aussi par l'entraineur Pascal Dupraz. « Je veux connaitre le verdict (du passage devant le CNOSF) et juste savoir. [ ] Pour l'instant, c'est provisoire, j'ai acté le fait qu'on joue sans supporters face à Reims. Je croise les doigts », a déclaré le coach de l'AS Saint-Etienne en conférence de presse, lundi.

Pour rappel, le groupe de supporters du kop sud, précisément les Green Angels, avaient introduit de nombreux fumigènes et autres feux d'artifice à Geoffroy-Guichard, lors de de la célébration de leur 30e anniversaire, perturbant le match perdu contre l’AS Monaco (1-4). Le prochain match prévu dans le Chaudron verra s'opposer l' ASSE au Stade de Reims, le 14 mai, lors de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1.