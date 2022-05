ASSE : Dupraz donne un aperçu de son groupe contre l’OGC Nice

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 07:05

En déplacement à Nice, mercredi (19h), le coach de l’ ASSE, Pascal Dupraz a donné un aperçu de son groupe pour le match capital de la 35e journée.

ASSE : Khazri suspendu, Sacko un peu juste contre l'OGC Nice

Pour le match de l’ ASSE contre l’OGC Nice, comptant pour la suite de la 36e journée de la Ligue 1, Pascal Dupraz ne pourra pas compter sur tous ses joueurs notamment le capitaine Wahbi Khazri. Ce dernier est suspendu, tout comme le jeune milieu de terrain Lucas Gourna. Faisant le point sur son groupe, l'entraineur de l’AS Saint-Étienne a évoqué le cas Falaye Sacko. Blessé au genou en mars et déclaré indisponible jusqu’à la fin de la saison, le défenseur est finalement en reprise. Mais il ne jouera pas contre l’OGC Nice, mercredi à l’Allianz Riviera, car il n'est pas encore apte. « À part Falaye Sacko, qui me semble un peu juste, tout le monde prétend à être convoqué pour le match contre Nice », a indiqué l’entraineur de l’ ASSE.

Pascal Dupraz se réjouit aussi du retour de Romain Hamaouma. « Même pour 15 minutes, je retrouve un joueur comme Romain Hamouma avec beaucoup de plaisir », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. Absent près de deux mois, le polyvalent attaquant des Verts a rejoué (25 minutes) le 23 avril dernier, lors de la défaite (1-4) face à l’AS Monaco. Toutefois, il a manqué le match suivant (34e journée) perdu contre le Stade Rennais (2-0), il y a dix jours.

Dupraz reconnait que certains de ses joueurs « manquent de rythme »

Il est donc évidemment, que Romain Hamouma n’est pas au top de sa forme. Malgré tout, Pascal Dupraz n’est pas désespéré. Il assure qu’il « a plus de choix, malgré un manque de rythme pour certains » de ses joueurs. Pour finir, le coach de l’ ASSE a laissé entendre qu'il espère « utiliser tous ces joueurs (disponibles, ndlr) sur les trois prochains matchs ». En attendant la liste complète officielle de son équipe, le technicien savoyard a annoncé 26 joueurs convoqués "pour les deux rencontres à livrer cette semaine".