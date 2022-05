PSG Mercato : Flash, une star des Bleus en passe de signer à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2022 à 16:20

PSG Mercato : En quête d’un milieu de terrain relayeur pour cet été, le Paris SG serait sur le point de frapper un très gros coup avec une star des Bleus.

PSG Mercato : Paul Pogba recale Manchester City

De retour à Manchester United en août 2016, en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, Paul Pogba est sur le point de quitter une nouvelle fois les rangs des Red Devils. Et plus généralement la Premier League. En fin de contrat en juin, le milieu de terrain français ne compte pas trahir son club formateur en s’engageant avec une autre équipe anglaise.

Selon The Athletic, le natif de Lagny-sur-Marne aurait donc recalé « une proposition flatteuse de City », même s’il « avait sérieusement envisagé de rejoindre les quintuples champions de Premier League. » Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de la Juventus Turin, Pogba serait sur le point de régler définitivement son avenir. Et ses pas sembleraient le mener vers le nouveau champion de Ligue 1.

PSG Mercato : Accord proche entre Pogba et le Paris SG

En effet, le média TuttoMercatoWeb assure ce mardi que le Paris Saint-Germain se rapprocherait sérieusement du gros coup Paul Pogba. Le portail transalpin explique notamment que les dirigeants du club de la capitale et les représentants du champion du monde 2018 travailleraient en ce moment pour finaliser leur accord. Libre le 30 juin prochain, le coéquipier de Cristiano Ronaldo mettra donc prochainement un terme à son aventure à Manchester United. Désireux d’un milieu de classe mondiale pour oublier le flop Georginio Wijnaldum et compenser l’éventuel départ de Leandro Paredes, le club de la capitale aurait fait de Pogba sa priorité à ce poste.

En concurrence avec la Juventus Turin et le Real Madrid, le Paris SG serait ainsi en passe de concrétiser ce sulfureux dossier. Le Real ne s’étant pas montré suffisamment intéressé et la Juve n’ayant pas les moyens de surenchérir avec les propriétaires qatariens du PSG. À 29 ans, l’ancien prodige du Havre pourrait ainsi venir vivre sa première expérience en Ligue 1 et aider les Rouge et Bleu à remporter leur première Ligue des Champions, ultime objectif du Qatar.