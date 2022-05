PSG Mercato : Messi drible le Qatar et signe un contrat controversé

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2022 à 00:20

PSG Mercato : Lionel Messi a-t-il livré un indice sur son avenir avec le Paris SG ? La star argentine vient de signer un énorme contrat controversé.

PSG Mercato : Messi nommé ambassadeur du tourisme saoudien

Arrivé en grande pompe l’été dernier aux termes d'un scénario rocambolesque, Lionel Messi vient probablement de poser un acte qui pourrait froisser ses relations avec les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain. Au moment où ses coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar ont mis à profil les quelques jours de repos donnés par Mauricio Pochettino pour se rendre en Espagne, l’ancien capitaine du FC Barcelone s’est de son côté envolé pour l’Arabie Saoudite. Libre jusqu’à mercredi, Messi s’est rendu dans la ville portuaire de Djeddah.

Et selon un communiqué officiel des autorités locales, le séjour du septuple Ballon d’Or n’a rien d’anodin. En effet, accompagné par son compatriote Leandro Paredes, le numéro 30 du PSG a signé un contrat pour devenir l'ambassadeur officiel du tourisme en Arabie Saoudite. Dans un message publié sur son compte Twitter, le ministre du Tourisme, Ahmed Al-Khateeb, s'est félicité d'accueillir La Pulga.

« Je suis heureux d'accueillir Lionel Messi en Arabie saoudite. Nous sommes ravis qu'il explore le trésor de la mer Rouge, la ville de Djeddah et notre histoire ancienne. Ce n'est pas sa première visite au Royaume et ce ne sera pas la dernière », s’est réjoui le ministre saoudien. Un partenariat bien surprenant pour le club de la capitale et son propriétaire qatari, dont le pays a entretenu des relations diplomatiques très tendues avec son voisin saoudien de 2017 à 2021.

PSG Mercato : Lionel Messi vers un départ surprise cet été ?

Même si les tensions diplomatiques entre les deux pays se sont apaisées ces derniers mois, il n’est tout de même pas certain que le Qatar apprécie de voir sa star faire la promotion de l'Arabie Saoudite. Dans la mesure où le Paris Saint-Germain et donc Lionel Messi à sa tête est l'un des meilleurs moyens de promotion du Qatar, voir l’attaquant de 34 ans signer un gros contrat de sponsoring pour représenter le pays voisin et longtemps rival, est une grosse surprise.

Pour rappel, les relations entre les deux voisins de la péninsule arabique se sont normalisées avec la fin du blocus en janvier 2021, l'Arabie Saoudite ayant rouvert son espace aérien, ses frontières terrestres et maritimes avec le Qatar. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman avait été accueilli par l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamed al-Thani, à Doha, au Qatar, le 8 décembre 2021 pour sceller la réconciliation dans le Golfe.

Alors que certaines sources étrangères, espagnoles et argentines notamment, évoquent régulièrement un possible départ du natif de Rosario, cette signature pourrait être selon certaines rumeurs l’annonce d’un prochain transfert de Messi vers Al-Hilal ou Al-Ahli, deux des clubs les plus importants du pays. Néanmoins , selon la plupart des médias européens, l'Argentin devrait bel et bien rester dans la capitale, lui qui souhaite honorer son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin (2023).