Annoncé proche d’un transfert au PSG l’été passé, Bernardo Silva a finalement prolongé avec Manchester City. Une décision que Luis Campos ne digère pas.

Mercato PSG : Bernardo Silva disponible pour 58M€

Désireux de découvrir un nouveau projet à 29 ans, Bernardo Silva avait publiquement exprimé son souhait de changement en fin de saison dernière. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste au monde, le milieu offensif a été annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, mais également du Paris Saint-Germain. Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, les dirigeants du club de la capitale française ont manifesté le souhait de recruter l’international portugais durant le mercato estival passé. Luis Campos, qui l’avait fait venir à Monaco en août 2014, a fait le forcing pour le convaincre de rejoindre son ancien coéquipier Kylian Mbappé chez les Rouge et Bleu.

Selon plusieurs sources étrangères et locales, le conseiller football du club de la capitale française était même parvenu à un accord contractuel avec Jorge Mendes, l’agent du protégé de Pep Guardiola. Finalement, Bernardo Silva a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2026. Toutefois, l’ancien milieu offensif du Benfica Lisbonne dispose d’une clause libératoire fixée à 58 millions d’euros et activable dès l’été prochain. Une option que le Paris SG ne compte toutefois pas activer dans les mois à venir.

Luis Campos ne relancera pas Bernardo Silva l’été prochain

Cible prioritaire de Luis Campos et très apprécié en interne, Bernardo Silva pourrait ne jamais porter le maillot du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du portail spécialisé PSG Inside Actus, le PSG ne compte pas du tout revenir à la charge pour le joueur de Manchester City l’été prochain. En colère contre le compatriote de Cristiano Ronaldo, qui s’est servi de son intérêt pour négocier un contrat revalorisé avec les Citizens, le club du président Nasser Al-Khelaïfi n’entend plus relancer ce dossier. « Il n’y aura aucune option de levée sur Bernardo Silva le 1er juillet (2024). Le Paris Saint-Germain n’a pas du tout aimé le comportement du joueur qui a profité du club pour pouvoir prolonger et augmenter son salaire à Manchester City », a le compte Twitter.