ASSE Mercato : Saint-Etienne se lance sur un joli coup en Espagne

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 18:50

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne serait sur les rangs, avec le Toulouse FC, pour s’attacher les services d’un défenseur français évoluant en Espagne.

ASSE Mercato : Sainté et Toulouse FC foncent sur Pierre Cornud

Si l’ASSE parvient à se maintenir en Ligue 1, le club va évidemment se renforcer en vue de la saison prochaine, surtout que plusieurs joueurs de l’équipe stéphanoise sont en fin de contrat et sur le départ. L’une des pistes de l’AS Saint-Étienne mènerait vers Pierre Cornud, un défenseur du Real Oviedo, club de deuxième division espagnole. Foot Mercato croit savoir que le club ligérien est sous le charme du joueur de 25 ans. Selon la source, l’ ASSE et Toulouse (déjà promu en Ligue 1) '' apprécient fortement le profil '' de ce dernier.

Au sein de l’équipe actuelle des Verts, Miguel Trauco (29 ans) est en fin de contrat en juin et Gabriel Silva (30 ans) est pressenti pour quitter le Forez cet été. Repositionné arrière gauche quelques fois cette saison pour dépanner, Timothée Kolodzieczak également est en fin de bail et est visé par plusieurs clubs de Ligue 1. Loïc Perrin doit donc impérativement trouver un arrière latéral gauche pour la saison prochaine. Et si l’on en croit le média, Pierre Cornud a le profil idéal pour renforcer l'écurie ligérienne. Comme le révèle le média, le défenseur français a beaucoup progressé sur le plan défensif en Espagne depuis son départ du Dijon FCO en 2017, se convertissant en un vrai piston gauche, avec 3 passes décisives cette saison et 8 lors de l'exercice précèdent.

Des concurrents européens pour l’AS Saint-Étienne et le TFC

Pierre Cornud est sous contrat au Real Oviedo jusqu'en juin 2023 mais devrait quitter la deuxième division espagnole au vu de sa forte cote. D’après Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à seulement un demi-million d’euros. Toutefois, l’ ASSE va devoir se préparer à affronter la concurrence de clubs étrangers aussi. D’après Foot Mercato, l'Olympiakos Le Pirée (Grèce), le Werder Brême (Allemagne) ou encore Grenade (Espagne) sont aussi intéressés par le profil du Français. Pour rappel, le joueur visé par Sainté est né à Montpellier et y a été formé avant de rejoindre Dijon en 2016.