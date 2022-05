ASSE : Plusieurs absents contre l’OGC Nice, la compo de Dupraz

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 06:35

L’ ASSE s’est déplacée à Nice avec un groupe de 20 joueurs. Pascal Dupraz est en effet privé de joueurs suspendus, blessés ou écartés, dont Wahbi Khazri.

ASSE : Khazri, Gourna, Neyou, Sako, Kolodziejczak... absents à Nice

Pour affronter l’OGC Nice, mercredi (19) à l’Allianz Riviera, l’entraineur de l’ ASSE a convoqué un groupe d’une vingtaine de joueurs. Pascal Dupraz ne peut pas compter sur le capitaine et meilleur buteur de son équipe Wahbi Khazri et le jeune Lucas Gourna-Douath. Ils sont suspendus pour ce match de la 36e journée de la Ligue 1. Timothée Kolodziejczak, Falaye Sacko et Bakary Sako ne figurent également pas dans l’équipe du coach de l’AS Saint-Étienne. Et pour cause, ils sont blessés selon L’Équipe. Yvan Neyou est également absent du groupe stéphanois.

En revanche, Pascal Dupraz enregistre le retour de Ryad Boudebouz, Aïmen Moueffek, Romain Hamouma et Enzo Crivelli. Privé de terrain depuis décembre 2021 et resté sur le banc de touche à Rennes, il y a dix jours, Saidou Sow est sur la liste de l’ ASSE contre le Gym. Ayant joué leur dernier match de Ligue 1 le 30 avril, les Verts sont plus frais physiquement que les Niçois, qui ont disputé la finale de la coupe de France, samedi dernier contre le FC Nantes (0-1). Cependant, les Aiglons seront plus revanchards après le trophée perdu au stade de France. Quant à Sainté (18 avec 31 points), il a impérativement besoin de points pour éviter de se faire doubler, sur le fil, par le FC Metz (19e avec 28 points) ou Bordeaux (20e avec 27 points).

Compo probable de l’ ASSE contre l’OGC Nice :

Gardien de but : Paul Bernardoni

Défenseurs : Harold Moukoudi, Eliaquim Mangala, Miguel Trauco, Yvann Maçon

Milieux de terrain : Mahdi Camara, Zaydou Youssouf, Ryad Boudebouz

Attaquants : Denis Bouanga, Arnaud Nordi, Sada Thiou