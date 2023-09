Libre, Anthony Modeste pouvait être une option pour l'ASSE. Mais Loïc Perrin, le directeur sportif forézien, ne s'est pas intéressé à son cas.

Mercato ASSE : Anthony Modeste file à Al Ahly, en Égypte

Les anciens joueurs de l'AS Saint-Étienne alimentent son mercato estival. Après des rumeurs concernant un retour de Kévin Monnet-Paquet, le club forézien aurait pu orchestrer la venue d'Anthony Modeste. L'attaquant français avait déjà porté les couleurs des Verts en 2021, pour un total de 7 matchs et aucun but. Il était libre de tout contrat cet été, après son départ du Borussia Dortmund.

Cependant, Loïc Perrin a décidé de ne pas s'intéresser à son cas. Le directeur sportif des Verts a misé sur d'autres talents pour renforcer l'attaque stéphanoise : Ibrahim Sissoko et Stéphane Diarra (prêt, FC Lorient). La direction a également prolongé le contrat de Gaëtan Charbonnier jusqu'en juin 2024, avec une année en option. En conséquence, Anthony Modeste se rapproche d'Al Ahly, champion d'Égypte en titre. Il doit passer sa visite médicale en Suisse ce dimanche, pour signer un contrat d'un an plus une année en option.

Valentin Eysseric et Timothée Kolodziejczak changent aussi de club

Les anciens Verts se font la malle cet été. Timothée Kolodziejczak a déjà changé de club, passant de Schalke 04 au Paris FC. Le pensionnaire de Ligue 2 a officialisé sa signature via les réseaux sociaux, il y a 4 jours. « Le Paris FC est heureux de vous annoncer la signature de Timothée Kolodziejczak ! Le latéral gauche de 31 ans, double champion d’Europe avec Seville, rejoint le club de la Capitale jusqu’en juin 2025 » peut-on lire sur le site officiel du club. Kolodziejczak retrouvera, sauf rebondissement, les Verts lors d'un premier duel le 4 novembre.

Pour sa part, Valentin Eysseric attend encore l'officialisation de son transfert. Passé par l'AS Saint-Étienne entre 2015 et 2016, le milieu de terrain de 31 ans est pressenti pour s'engager en Arabie saoudite selon Foot Mercato. C'est du côté d'Abha Club qu'il devrait signer son nouveau contrat, après un passage réussi à Kasimpasa (66 matchs pour 9 buts et 10 passes décisives).