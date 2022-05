Juventus Mercato : Giorgio Chiellini se rapproche de son futur club !

Publié par Dylan le 11 mai 2022 à 10:16

Après avoir dit adieu au Scudetto en Serie A, la Juventus va également perdre son emblématique défenseur Giorgio Chiellini, proche de son futur club.

Juventus Mercato : Giorgio Chiellini, direction la MLS ?

Quatrième de Serie A avec 69 points à 2 journées de la fin du championnat, la Juventus de Turin a assuré sa présence en Ligue des Champions la saison prochaine mais doit une nouvelle fois tirer un trait sur le titre, qui reviendra cette saison encore à un des clubs milanais. C'est la deuxième année consécutive que les Bianconeri perdent le titre, après l'avoir remporté 9 fois d'affilée entre 2011 et 2020. Une nouvelle saison difficile pour le club entraîné par Massimilliano Allegri, qui va également voir le départ d'un de ses joueurs les plus emblématiques, Giorgio Chiellini.

Le défenseur italien de 37 ans, qui possède un des plus gros palmarès de l'équipe actuelle avec la Vieille Dame (9 Scudetto, 5 Supercoupes d'Italie, 4 Coupes d'Italie, 1 titre de champion de Serie B), est sur le point de dire adieu à l'Allianz Stadium et à ses supporters. L'ex-international italien (117 sélections et 8 buts depuis 2004) serait bien parti pour rejoindre la MLS, la première division américaine de football où il pourrait retrouver d'autres anciennes stars du ballon rond européen, à l'image de Carlos Vela (ex-Real Sociedad), Blaise Matuidi (ex-PSG) ou encore Xherdan Shaqiri (ex-OL).

Deux clubs de MLS sur Chiellini

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Giorgio Chiellini quittera la Juventus en fin de saison et deux clubs de la MLS l'auraient approché depuis avril : le Los Angeles FC et l'Inter Miami. Le défenseur de 37 ans, à la recherche d'un dernier défi, ne serait pas contre l'idée de rejoindre les Etats-Unis, mais attend d'être sûr que la Juve signe un autre défenseur central cet été avant de choisir sa future destination.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'expérimenté défenseur devrait disputer sa dernière finale de Coupe d'Italie avec les Bianconeri face à l'Inter Milan ce mercredi. Chiellini avait déjà pris sa retraite internationale en 2021, après la victoire de l'Italie à l'Euro. Il pourrait ne pas être le seul joueur emblématique du club à partir cet été, puisque son compatriote Paulo Dybala serait lui aussi proche d'un départ.