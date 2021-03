Juventus Mercato : Turin va se séparer de tous ses anciens ?

Publié par Matthieu le 31 mars 2021 à 16:00

Éliminée de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale pour la seconde année consécutive, la Juventus Turin n'est pas non plus en très bonne position en Serie A. L'effectif de la Vieille Dame commence à être âgé et un large remaniement de l'équipe est à attendre au mercato d'été. Plusieurs joueurs devraient en effet quitter le club, mais si quelques doutes subsistent. C'est notamment le cas de Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini ou encore Cristiano Ronaldo.

Juventus : Buffon sur le départ...

À quoi ressemblera la Juventus la saison prochaine ? Difficile, au début de printemps, de répondre à cette question. Une chose semble certaine, il y aura du changement à Turin cet été. Après deux éliminations de suite en huitièmes de finale de la Ligue des champions, contre l'Olympique Lyonnais l'année dernière et face au FC Porto cette saison, la Juve a besoin d'un nouveau souffle. Ainsi, La Gazzetta dello Sport et Sky Italia ont annoncé que le gardien Gianluigi Buffon devrait quitter le club à l'issue de la saison. Ou du moins, en tant que joueur. L'infatigable gardien italien, 43 ans, pourrait intégrer l'encadrement technique de l'équipe, même si pour le moment, l'avenir de l'entraineur Andrea Pirlo et donc de son staff reste flou.

Chiellini aussi ?

Parallèlement, Giorgio Chiellini pourrait lui aussi voir se terminer la fin de l'aventure avec la Juventus. Son agent a entretenu le flou quant au joueur de 36 ans dans un récent entretien à Sky Italia. "Personne à la Juventus ne s’est présenté sur la question. Le président lui-même a toujours dit qu’il allait parler de l’avenir du joueur avec la personne concernée. Maintenant, il y a une concentration totale sur la fin de saison." Chiellini pourrait-il tenter une dernière expérience ailleurs ? "J’ai du mal à répondre, je pense que c’est difficile. Mais en même temps, je pense que si un joueur se sent toujours en forme, il a le droit de continuer. Mais nous parlons d’un joueur qui représente l’histoire de ce maillot. Il y aura du temps pour en discuter, il est maintenant temps d’être concentrés". Enfin, l'avenir de Cristiano Ronaldoest toujours une énigme pour les dirigeants turinois, qui subiront sûrement la décision du quintuple Ballon d'Or...