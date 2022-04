OM Mercato : Un échec se profile avec une légende de la Juventus

Publié par Ange A. le 22 avril 2022 à 05:43

OM Mercato : Alors qu’il a ouvert la porte à une légende de la Juventus, Pablo Longoria pourrait voir celle-ci lui échapper cet été.

OM Mercato : Une légende de la Juventus visée par Longoria

Alors qu’un retour de William Saliba à Arsenal reste d’actualité, l’Olympique de Marseille prospecterait ailleurs pour compenser son départ. Si la signature de Samuel Gigot est déjà actée pour le prochain mercato estival, Pablo Longoria ne s’interdit pas un autre renfort d’expérience en défense. Ces dernières heures, un intérêt de Marseille pour Giorgio Chiellini a été évoqué. Le défenseur central ne disposera plus que d’un an de contrat avec la Juventus de Turin. Le président de l’OM a récemment ouvert la porte à l’Italien de 37 ans. « C’est un ami et un vrai leader, à quel club il ne servirait-il pas ? », a indiqué le président marseillais dans un entretien à Tuttosport.

Giorgio Chiellini vers une destination exotique cet été ?

Malgré les pépins physiques, Giorgio Chiellini reste un cadre de l’effectif professionnel de la Juventus de Turin. Le champion d’Europe 2020 a disputé 21 matchs cette saison, dont 15 en tant que titulaire. À un an de l’expiration de son contrat, la Vieille Dame ne compte pas retenir son emblématique capitaine. Avec 556 matchs disputés avec la Juve (36 buts et 24 passes décisives), Chiellini est le 3e joueur le plus capé de l’histoire du club du Piémont. Alors que l’Olympique de Marseille serait une touche pour le défenseur italien, celui-ci pourrait rejoindre une destination exotique.

Fabrizio Romano indique en effet que Giorgio Chiellini pourrait poser ses valises en MLS cet été. Le spécialiste du mercato révèle sur son compte Twitter que l’expérimenté défenseur serait ouvert à un nouveau challenge loin de l’Italie. Le défenseur central n’a passé que sa carrière en Serie A entre la Juve, la Fiorentina (prêt) et Livourne, son club formateur.