OM Mercato : Longoria ouvre la porte à une icône de la Juventus

Publié par Timothée Jean le 20 avril 2022 à 15:14

OM Mercato : Longtemps interrogé par Tuttosport, Pablo Longoria n'a pas exclu une éventuelle arrivée de Giorgio Chiellini à Marseille.

OM Mercato : Longoria ouvre la porte à Chiellini

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille dans la peau du directeur sportif, Pablo Longoria a mis l’accent sur un recrutement tourné vers l’Italie. Cela a commencé avec l’arrivée d’Arkadiusz Milik en provenance de Naples, avant celles de Cengiz Ünder et Pau Lopez. Désormais à la tête de l’ OM, le dirigeant espagnol compte poursuivre sur cette voie. Il faut dire que Pablo Longoria connaît très bien la Serie A, où il a officié à l’Atalanta, à Sassuolo et à la Juventus en tant que recruteur, puis chef de la cellule de recrutement. « J’ai emmené une valeur de la Juve ici à Marseille : la culture du travail. C'est la plus importante », a-t-il expliqué.

Forgé à la Juve, Pablo Longoria pourrait donc être tenté de piocher au sein de son ancien club où plusieurs joueurs se rapprochent de la porte de sortie. C’est notamment le cas de Paulo Dybala ou encore de Giorgio Chiellini. Le président marseillais a expliqué que le buteur argentin restait hors de portée des finances de l’ OM. Par contre, Pablo Longoria n'a pas exclu une possible arrivée du défenseur italien. « Faire venir Chiellini à Marseille ? C'est un ami et un vrai leader, à quel club il ne servirait pas ? », a-t-il indiqué.

Pablo Longoria est catégorique pour Milik

Ainsi, le président marseillais ne ferme pas la porte à une arrivée de Giorgio Chiellini à l' OM. Néanmoins, ce deal a peu de chance d’aboutir en raison du salaire élévé du défenseur italien. Par ailleurs, Pablo Longoria a évoqué la situation d’Arkadiusz Milik, régulièrement annoncé dans le viseur de la Juventus. Et le président de l’ OM s'est montré très ferme sur le sujet. « Milik restera avec nous », a tranché le dirigeant marseillais. L’ OM compte donc lever l’option d’achat du buteur polonais estimée à une dizaine de millions d’euros.