ASSE : Pascal Dupraz prend une décision forte avant l'OGC Nice !

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 11:00

A quelques heures du choc entre l' ASSE et l'OGC Nice, Pascal Dupraz a pris une décision exceptionnelle visant deux joueurs de l'AS Saint-Etienne.

ASSE : Kolodziejczak et Neyou écartés à cause de leur niveau

Pascal Dupraz, coach de l' ASSE, a convoqué un effectif réduit de 20 joueurs pour affronter l’OCG Nice, ce mercredi (19h) à l’Allianz Riviera. En dehors des blessés et suspendus, il a écarté certains joueurs, pour ce match de la 36e journée de Ligue 1. Mais il y a bien une explication à cette décision pour le moins exceptionnelle de l’entraineur des Verts. En effet, L’Équipe révèle que Yvan Neyou et Timothée Kolodziejczak ont été écartés du groupe par Pascal Dupraz car ces derniers seraient " loin du niveau requis en match comme en séance d'entraînement ". Outre le milieu terrain camerounais et le défenseur français mis à l'écart, Bakary Sako (blessé), Wahbi Khazri et Lucas Gourna (suspendus) sont aussi absents à Nice.

Pascal Dupraz tente de protéger Kolodziejczak

Lors de son passage en conférence de presse d'avant-match, Pascal Dupraz a annoncé un groupe déterminé qui ne lâche rien. Pour les trois derniers matchs décisifs de la saison, le coach de l’ ASSE compte évidemment sur l’implication de toute son équipe pour maintenir le club ligérien en Ligue 1. Auteur de deux buts contre son camp (csc) en avril, face à l’OM (2-4), puis à l’AS Monaco (1-4), Timothée Kolodziejczak, lui, n’est pas concerné par le match face à l’OGC Nice. Selon les explications de son coach, il a plus besoin de soutien moral en ce moment. « J’ai parlé avec Kolo, il est en difficulté en ce moment. Je veux le protéger, c'est mon devoir », a confié Dupraz. Notons que l'ancien Sévillan était resté sur le banc de touche lors du dernier match de l' ASSE contre le Stade Rennais (2-0), fin avril.