OM Mercato : Longoria proche de boucler une signature en attaque

Publié par Timothée Jean le 11 mai 2022 à 14:00

OM Mercato : Désireux de renforcer son attaque cet été, le club phocéen est en négociations très avancées avec l’entourage de Mohamed-Ali Cho.

OM Mercato : C'est imminent pour Mohamed-Ali Cho

L’entraîneur Jorge Sampaoli l’a récemment avoué, la direction de l’Olympique de Marseille est déjà pied-œuvre pour attirer de nouveaux renforts cet été. Le club phocéen souhaite en effet renforcer chaque secteur de jeu, à commencer par son attaque. Plusieurs pistes offensives sont déjà explorées en interne et l’une d’entre elles mène à Mohamed-Ali Cho (18 ans). Considéré comme l’une des plus belles promesses du football tricolore, le jeune attaquant d’Angers SCO séduit par ses prestations convaincantes en Ligue 1. Ses qualités offensives et son profil très prometteur ont convaincu l’OM d’entamer une approche concrète en vue de boucler sa signature.

RMC Sport révélait dernièrement que les dirigeants marseillais négocient depuis plusieurs semaines avec l’entourage de Mohamed-Ali Cho. Et visiblement, ces négociations sont à un stade bien avancé. Constant Wicherek, journaliste pour Foot Mercato, a confirmé sur le plateau du Talk Phocéen qu’un accord est proche d’être trouvé entre l’entourage de Mohamed-Ali Cho et les dirigeants de l’ OM. Après avoir considéré Marseille comme une simple option parmi tant d’autres pour son avenir, le jeune joueur aurait finalement revu sa position. Il ferait désormais de l’Olympique de Marseille sa priorité, convaincu par le projet sportif marseillais.

Angers donne son feu vert à Marseille

L’arrivée de Mohamed-Ali Cho à l’ OM semble donc en très bonne voie. Il ne resterait plus qu’au club marseillais de s’entendre avec le joueur afin finaliser son transfert. Car selon les informations du média Le 10 Sport, l’affaire serait déjà pliée entre les deux écuries. La source explique que le SCO d’Angers aurait déjà donné son "OK" à l’OM pour un transfert de Mohamed-Ali Cho à hauteur de 12 millions d’euros, bonus compris.

Marseille intensifie ainsi les négociations avec le jeune attaquant, mais ses prétentions salariales paraissent excessives. Des exigences financières qui pour le moment ralentissent l’aboutissement de ce deal. Néanmoins, la situation devrait se décanter dans les jours à venir. L’OM semble ainsi proche de boucler sa première recrue estivale.