OL Mercato : Lyon lance sa révolution au poste de gardien !

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais veut faire du tri au poste de gardien de but, et le chantier aurait déjà commencé du côte des Gones.

OL Mercato : Un grand ménage lancé au poste de gardien

Les Lyonnais ont, cette saison, parfois eu du mal avec le poste de gardien de but. En effet, même si Anthony Lopes reste le numéro un incontesté dans le Rhône, les solutions pour le remplacer, en cas de suspension ou de blessure, ne sont pas légion et ont souvent déçu. Pour régler ce problème, l' OL veut faire le tri dans ses portiers, et plusieurs changements risquent d'arriver cet été dans ce secteur de jeu très particulier.

Si Lopes sera vraisemblablement conservé par l'Olympique Lyonnais, et même prolongé, à en croire L'Equipe, les choses ne sont pas si évidentes pour ses suppléants. Dans l'absolu, l' OL ne souhaite pas absolument se débarrasser de Julian Pollersbeck cet été, mais pourrait laisser partir le joueur en cas d'offre jugée intéressante. Pour le remplacer en cas de départ, ou jouer les seconds rôles, Rémy Riou devrait arriver dans les prochaines semaines dans la capitale des Gaules.

Trop de troisièmes gardiens à Lyon

Le problème que l' OL veut traiter au plus vite cet été, c'est l'embouteillage qui commence à voir le jour pour le rôle de troisième gardien dans la hiérarchie. En effet, en plus de Riou qui aurait signé pour deux ou trois ans, trois autres joueurs sont en concurrence pour la place et deux d'entre eux pourraient partir dès cet été. En effet, les jeunes Malcolm Barcola (22 ans) et Kévin Ousmane (20 ans), tous deux en fin de contrat en juin, devront très certainement se trouver un nouveau club, comme le révèle le média français.

Dans le même temps, l' Olympique Lyonnais aurait choisi de placer sa confiance en Kayne Bonnevie. Le portier âgé de 20 ans devrait se voir proposer une offre de prolongation de contrat, alors que son bail actuel expire en juin. Dans la foulée, le jeune gardien de but devrait être prêté pour engranger de l'expérience, peut-être en Ligue 2 ou en National. Quoi qu'il en soit, un gros travail est attendu dans le Rhône pour pérenniser le poste de gardien ces prochains mois.