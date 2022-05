PSG Mercato : Paul Pogba arrive, les détails du deal tombent !

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2022 à 21:30

PSG Mercato : Sauf énorme revirement improbable, Paul Pogba va quitter Manchester United cet été. Le milieu de terrain pourrait atterrir au Paris SG.

PSG Mercato : Accord proche entre Paul Pogba et le Paris SG

Libre le 30 juin prochain avec Manchester United et associé à plusieurs grands clubs européens, Paul Pogba aurait de fortes chances de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain la saison prochaine. D’après le média transalpin Tutto Mercato Web, l’international français de 29 ans aurait accepté l’offre du PSG et devrait ainsi être l’une des têtes de gondole du projet parisien la saison prochaine. Une nouvelle confirmée par l’Insider turc Ekrem Konour qui indique que « le PSG a fait une offre de contrat à Paul Pogba jusqu'en 2025. Les Français pensent pouvoir convaincre Paul Pogba. »

Le journaliste italien Alfonso Pedulla, proche de la Juventus Turin, précise que face aux 340.000 euros hebdomadaires qu’il touche à Manchester United, Pogba avec une rémunération de 190.000 euros par semaine. Et Marco Conterio, rédacteur en chef de Tutto Mercato Web, annonce que le club du président Nasser Al-Khelaïfi serait tout proche de conclure un accord avec l'entourage de Paul Pogba. Même si la Juve ne semble pas encore s’avouer vaincue pour son ancien milieu de terrain.

PSG Mercato : La Juventus croit toujours en sa chance pour Pogba

« En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine », déclarait récemment Ralf Rangnick, le futur ex-manager de Manchester United. Six ans après son retour en provenance de la Juventus Turin, Paul Pogba s’apprêterait à quitter les rangs de son club formateur pour la seconde fois. La chaîne sportive américaine ESPN confirme cet après-midi que le Paris Saint-Germain aurait l’avantage dans ce dossier puisque la Juventus Turin ne serait pas en mesure de s’aligner sur l’offre financière de Nasser Al-Khelaïfi. Tandis que le Real Madrid ne serait plus intéressé par le champion du monde 2018.

Toutefois, à en croire les toutes dernières indiscrétions relayées par La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame croit toujours a sa chance de faire revenir son ancien maître à jouer. Les Bianconeri pensent que Pogba voudrait retourner à Turin. Les décideurs de la Juventus pensent également que les incertitudes autour de l'avenir de certains dirigeants clés du PSG pourraient leur donner l'avantage. Si le coéquipier de Cristiano Ronaldo réclame 15 millions d’euros pour signer, le club turinois qui a atteint son plafond de 7,5 millions pense également pouvoir être aidé dans le retour de Pogba par son sponsor Adidas, dont le natif de Lagny-sur-Marne est un ambassadeur.

Affaire à suivre donc…