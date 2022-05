OGC Nice : Galtier va au clash avec les supporters après Sainté

Publié par Ange A. le 12 mai 2022 à 03:00

OGC Nice : Christophe Galtier a exprimé son courroux envers les supporters niçois après le carton du Gym contre Saint-Étienne.

OGC Nice : Le Gym signe une remontada contre l’ASSE

L’OGC Nice s’est repris après la finale de la Coupe de France perdue contre le FC Nantes (0-1). Mercredi, les Aiglons ont passé leurs nerfs sur l’AS Saint-Étienne à l’Allianz Riviera. Les Verts avaient pourtant climatisé l’antre du Gym avec leurs deux buts d’avance à la mi-temps. Melvin Bard a semé la révolte des locaux au retour des vestiaires avant qu’Andy Delort (auteur d’un doublé) et Hicham Boudaoui ne complètent le come-back niçois. Grâce à ce succès, Nice remonte à la 4e place, à deux points de l’AS Monaco (3e).

Ce succès a néanmoins été entaché par l’attitude de certains fans du Gym. Pas remis de la défaite en Coupe de France, certains supporters ont entonné des chants pour déshonorer la mémoire d’Emiliano Sala. L’ancien attaquant du FC Nantes était décédé dans des circonstances troubles au moment de finaliser son transfert vers Cardiff en 2019. Ce comportement a vertement été désapprouvé par Christophe Galtier.

Le coup de gueule de Galtier contre les supporters de Nice

Après la rencontre, Christophe Galtier n’a pas manqué de remettre cette frange de supporters à sa place. Pour le coach de l’OGC Nice, ces fans n’ont rien à faire dans les stades de football. « Je n’ai pas de mots. Qu’ils restent chez eux. Qu’ils restent chez eux ! On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c’est pour insulter des morts, qu’ils restent chez eux ! Si c’pour balancer des bouteilles, qu’ils restent chez eux ! On gagnera sans ces personnes-là », a lâché l’entraîneur niçois.

À sa suite, le club azuréen a également fustigé l’attitude de ces supporters. Le Gym a présenté ses excuses au FC Nantes et à la famille de l’ancien buteur argentin. « L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala », a publié l’OGCN.