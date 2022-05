OGC Nice Mercato : L'Ajax vise un attaquant du Gym cet été

Publié par Jules le 11 mai 2022 à 14:14

OGC Nice Mercato : L'Ajax serait intéressé par le profil d'un jeune espoir offensif du Gym en plein doute cette saison en Ligue 1.

OGC Nice Mercato : Vers un retour aux Pays-Bas pour un espoir niçois ?

Ce soir, l' OGC Nice affronte l' ASSE dans un match essentiel pour la course à l'Europe. Après la douloureuse défaite en finale de Coupe de France contre le FC Nantes, les Niçois auront à cœur de se relancer en championnat. Un problème persiste néanmoins pour le Gym et il réside dans le secteur offensif. En effet, Nice n'a marqué que 44 buts cette saison, et n'est que la 12e attaque de Ligue 1, derrière des clubs comme Bordeaux et Brest.

Cela est en partie lié au faible rendement de certains joueurs qui n'ont pas confirmé cette saison. C'est le cas de Calvin Stengs, qui déçoit depuis son arrivée l'été dernier à l' OGC Nice. Acheté pour 15 millions d'euros, l'ailier néerlandais n'a inscrit qu'un but et délivré une seule passe décisive en 25 apparitions avec le Gym lors de l'exercice 2021/2022. Un bilan très faible pour le joueur de 23 ans, mais qui ne décourage pas l'Ajax Amsterdam de vouloir le relancer en le rapatriant aux Pays-Bas.

OGC Nice Mercato : L'Ajax veut relancer Calvin Stengs

Annoncé comme l'un des gros espoirs du football néerlandais avant son départ de l'AZ Alkmaar pour l' OGC Nice, Calvin Stengs semble donc conserver une belle cote en Eredivisie, en témoigne l'intérêt de l'Ajax rapporté par Foot Mercato. Dans le même temps, les Lanciers devraient perdre Antony, très courtisé par de nombreux clubs dont Manchester United, sous l'impulsion d'un certain Erik ten Hag, qui voudrait le rapporter dans ses bagages pour l'Angleterre.

À voir donc si l' OGC Nice veut se séparer du jeune attaquant ou au contraire lui laisser une deuxième opportunité de se montrer dans le championnat de France la saison prochaine. De leur côté, les Aiglons, conscients des lacunes offensives de leur équipe, multiplient les pistes pour se renforcer dans ce secteur de jeu avec des noms comme Abdulkadir Ömur également surveillé par l'Olympique de Marseille.