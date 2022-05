Stade Rennais-OM : Une belle nouvelle tombe à Marseille avant le SRFC

Publié par Timothée Jean le 12 mai 2022 à 13:55

Les nouvelles sont bonnes pour l’ OM avant le choc contre le Stade Rennais. Jorge Sampaoli a enregistré le retour de plusieurs joueurs clés.

OM : Sampaoli acte plusieurs retours avant le Stade Rennais

Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent pousser un ouf de soulagement. Confronté à une série de blessures depuis plusieurs semaines, l’entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, devrait récupérer la plupart de ses cadres pour le choc contre le Stade Rennais, prévu samedi prochain au Roazhon Park à 21 heures. Cette rencontre comptant pour la 37e journée de Ligue 1 s’annonce capitale pour ces deux prétendants à la Ligue des Champions.

Une défaite face aux Rouge et Noir (5e) placerait les Marseillais (2e) en mauvaise posture à une journée de la fin de la saison. L’OM devra nécessairement obtenir un bon résultat lors de son déplacement sur la pelouse du SRFC afin de conserver toutes ses chances de se qualifier pour la prochaine C1. Et pour ce faire, Jorge Sampaoli pourra compter sur des renforts de poids.

Cinq joueurs de l’ OM de retour à l’entraînement

Signe que l’infirmerie de l’ OM se vide de plus en plus, plusieurs blessés marseillais ont repris le chemin de l’entraînement. RMC Sport précise que Duje Caleta-Car, Bamba Dieng, Gerson et Arkadiusz Milik étaient présents à la séance d’entraînement de ce jeudi. Autre bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, Amine Harit devrait être disponible face au SRFC.

Le milieu offensif marocain s’était blessé lors du match retour face à Feyenoord (0-0) en Ligue Europa Conférence. Touché au pied droit, il avait manqué la victoire de son équipe face au FC Lorient (0-3). Le média sportif explique qu’Amine Harit a effectué quelques courses à part avec un kiné du club. Il devrait être opérationnel à temps pour le déplacement à Rennes. En revanche, l’incertitude demeure concernant Cédric Bakambu, encore abonné à l’infirmerie. Quant au capitaine Dimitri Payet, il devrait être indisponible pour le reste de la saison.