PSG Mercato : Un monument du club fait une plaidoirie émouvante !

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 05:25

PSG Mercato : En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria ne souhaite pas quitter le Paris SG à l’issue de la saison. Il a lancé un message au club.

PSG Mercato : Di Maria veut rester un an de plus au Paris SG

L’aventure entre Angel Di Maria et le Paris Saint-Germain tire allègrement vers sa fin. Arrivé en août 2015 en provenance de Manchester United pour 63 millions d’euros, l’attaquant argentin voit son contrat expiré le 30 juin prochain. Désireux de reconstituer son effectif en profondeur, le natif de Rosario ne sera pas prolongé. Mais le meilleur passeur de l’histoire du Paris SG veut encore rester un an de plus avant de retourner dans son pays pour la retraite.

« Je suis heureux de gagner à nouveau un championnat. Je suis ici depuis sept ans et l'avoir remporté cinq fois est quelque chose d'important pour moi », a lâché le compatriote de Lionel Messi, lors d’une interview à l’émission Todo Pasa diffusée sur Radio Urbana, avant de faire le point sur sa situation dans la capitale.

« Mon idée est d'essayer de rester ici, même si cela signifie que ma dernière année en Europe sera à Paris. Je ne sais pas si le club veut qu'il en soit ainsi. Mon contrat arrive à son terme, mais il y a un pré-contrat entre nous deux, il faut voir s'il finit par être signé ou non », a confié Di Maria, qui n’exclut pas la possibilité de rejoindre une autre formation européenne si le PSG refuse de lui accorder la saison supplémentaire qu’il réclame.

PSG Mercato : La Juventus s’active pour Angel Di Maria

D’après la presse italienne, Angel Di Mariapourrait débarquer à la Juventus Turin cet été. Libre le 30 juin, l’ancien ailier du Real Madrid veut encore rester une saison en Europe avant de songer à la retraite dans son club formateur, Rosario Central. Surtout en vue de la prochaine coupe du monde. « Et si ce n'est pas le cas, j'essaierai d'étudier la possibilité d'une équipe en Europe afin de pouvoir arriver de la meilleure façon possible si je suis appelé pour la Coupe du monde », a expliqué le protégé de Mauricio Pochettino.

Par ailleurs, si le Paris Saint-Germain ne veut pas lui offrir cette dernière année sur le continent, la Juve serait prête à miser sur lui sur une courte durée, soit un contrat de deux ans avec un salaire de 7 millions d’euros. D’après Tuttosport, les deux parties se rapprocheraient d’un accord.