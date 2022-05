Vente FC Nantes : 80 M€, Kita sur le point de céder le FCN ?

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 18:10

Vente FC Nantes : Vainqueur de la coupe de France, le FC Nantes est sous le feu des projecteurs. Le président Kita aurait reçu une offre de rachat.

Vente FC Nantes : Une offre de rachat de 80 M€ sur le bureau de Kita

Le FC Nantes est qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine grâce à sa victoire en finale de la Coupe de France. L’équipe va ainsi retrouver la compétition européenne 20 ans après sa dernière participation à la Ligue des Champions (en 2001-2002). Mais à deux journées de la fin du championnat, L’Équipe 21 a révélé cette semaine une offre de 80 millions d'euros reçue par Waldemar Kita pour la vente du FCN. Ce vendredi, Presse Océan se montre plus précis sur la proposition des potentiels repreneurs du club de la Cité des Ducs. D’après le quotidien régional, « l’offre de rachat du club de football nantais émanerait d’un fonds d’investissement basé au Luxembourg et dirigé par des Israéliens ».

Waldemar Kita « attendait la finale de la Coupe de France pour prendre sa décision », à en croire le journal. Le propriétaire du FC Nantes est-il décidé à céder son club à de nouveaux investisseurs, 15 ans après son arrivée chez les Canaris ? La source ne le confirme pas, mais assure que « le moment est bien choisi, car le club disputera une compétition européenne la saison prochaine, et il n’a jamais été autant ‘’bancable’’ » depuis l’arrivée de Kita aux commandes. Néanmoins, une source proche du dossier, contactée par le média, croit savoir que le président du FCN « se verrait bien rester pour disputer la Coupe d'Europe pour la première fois ».

Le projet du '' Collectif Nantais '' de Landreau à l'eau ?

Responsable du '' Collectif Nantais '', qui regroupe plusieurs partenaires et sponsors du FC Nantes, Mickaël Landreau pourrait voir son projet de rachat s’évanouir, si l’offre des investisseurs israéliens est confirmée. La raison ? L’ancien gardien de but et son Collectif étaient prêts à proposer entre 20 et 25 millions d'euros à Waldemar Kita. Une offre largement en dessous des attentes de ce dernier, mais également de la prétendue proposition sur son bureau. Pour rappel, l’homme d’affaires franco-polonais a acquis le FC Nantes en 2007 des mains de Serge Dassault, pour un montant estimé entre 8 et 10 millions d'euros.