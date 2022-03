FC Nantes : Vente du FCN, nouvelle réponse de Kita à Landreau

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 14:35

Alors que le Collectif Nantais espère racheter le FC Nantes à Kita, ce dernier poursuit son projet de développement du club et ne parle pas de vente.

FC Nantes : Landreau rêve de racheter le FCN

Mickaël Landreau, l’un des responsables et créateur du Collectif Nantais, qui veut reprendre le FC Nantes des mains de Waldemar Kita, a fait le point sur ses démarches pour racheter de son ancien club, la semaine dernière sur RMC Sport. L'ancien portier tricolore a laissé entendre que le Collectif Nantais a réuni plusieurs millions d’euros, avec l’apport des entreprises locales, des sponsors, afin de faire une offre au propriétaire du FCN. « On est tous les jours un peu plus prêt. S'il vend le club 20 à 25 M€, on est prêts dès demain », avait-il confié le 8 mars dernier.

L’ancien gardien de but des Canaris avait même annoncé un rendez-vous avec Waldemar Kita, au moment opportun, pour connaitre le prix et négocier la vente. « On ira le voir quand ce sera possible. […] On est en train de construire quelque chose qui est solide, c'est pour cela que ça prend plus de temps que dans d'autres schémas », avait rassuré Mickaël Landreau. Le sulfureux homme d'affaire franco-polonais n’avait pas attendu pour répondre à ce dernier dans un communiqué transmis à la radio. « Le club n'est pas à vendre », avait-il répété.

Kita avance sur son grand projet de délocalisation du FCN à Ancenis

Dix jours après cette réponse sèche, le patron du FC Nantes a encore envoyé un message fort à transmettre à l’emblématique gardien de but des Jaune et Vert. En effet, son grand projet de déménagement du centre d'entraînement de la Jonelière à Vair-sur-Loire en pays d'Ancenis prend forme. Selon les informations de Ouest-France, la commune modifie son plan local d'urbanisme (PLU), en vue de la vente des terrains à Waldemar Kita.

« Le terrain est zoné pour une vocation économique. Il y aura une enquête publique pour cette modification du plan local d’urbanisme », a annoncé Maurice Perrion, président de la communauté de communes d’Ancenis (Compa). Si l’on en croit le journal régional, la Compa devrait céder deux terrains de 350 000 m² et 25 000 m² au Flava Group (détenteur du FCN à 99,63 %) pour environ 2 M€. Pour rappel, Waldelmar Kita avait été lâché par Nantes Métropole dans le projet de construction d’un nouveau stade pour le club de la Cité des Ducs (YelloPark) en 2019.