PSG Mercato : Leonardo prêt à enregistrer un chèque de 5M€ ?

PSG Mercato : Cet été, le Paris SG souhaite dégraisser considérablement son effectif. Leonardo serait ainsi proche de boucler un premier dossier pour 5M€.

PSG Mercato : Vers un sérieux coup de balai au Paris SG ?

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut renforcer au mieux son effectif afin de revenir plus fort la saison prochaine. Plusieurs éléments de l’actuel groupe de Mauricio Pochettino vont ainsi devoir se trouver de nouveaux points de chute à l’issue de la saison. Leonardo, le directeur sportif parisien, a notamment dressé une liste de joueurs qui vont être placés sur le marché pour la bagatelle de 200 millions d’euros. Et comme c’est un peu le cas à chaque approche de mercato, le nom qui revient le plus est celui de Mauro Icardi.

Après avoir poussé Edinson Cavani vers la sortie à l’été 2020, l’attaquant argentin est tombé dans l’anonymat total. Plus en vogue lorsqu’il s’agit de ses affaires extrasportives, l’ancien capitaine de l’Inter Milan est désormais l’ombre de lui-même et les dirigeants parisiens veulent s’en débarrasser. Estimé entre 20 et 30 millions d’euros, Icardi dispose encore d’une bonne côte en Italie, où il pourrait donc retourner cet été, selon le quotidien Le Parisien. Mais le joueur de 29 ans ne devrait pas être forcément le premier à quitter la capitale dans les semaines à venir.

PSG Mercato : Éric Junior Dina-Ebimbe en route pour la Bundesliga ?

Outre Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain aimerait également voir s’en aller Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Abdou Diallo, Colin Dagba, Ander Herrera et Layvin Kurzawa. Le journal régional précise aussi que le jeune milieu de terrain Éric Junior Dina-Ebimbe (21 ans), très peu utilisé par Pochettino cette saison (14 apparitions toutes compétitions) ne devrait pas être conservé.

Déjà proche d’un départ en janvier passé, le natif de Stains serait toujours sur la liste des partants. À en croire Le Parisien, Éric Junior Dina-Ebimbe pourrait rejoindre les rangs du Bayer Leverkusen, club qui le voulait durant l’hiver. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, le Titi pourrait finalement être transféré en Bundesliga pour un montant de 5 millions d'euros.

Un bon deal pour un joueur en devenir.