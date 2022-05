PSG Mercato : Succession Di Maria, officialisation imminente à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 19:40

PSG Mercato : Sauf revirement de dernière minute, Di Maria devrait quitter le Paris SG cet été. Leonardo serait déjà à l’oeuvre pour régler sa succession.

PSG Mercato : Leonardo est passé à l’action pour le successeur de Di Maria

Après sept ans de bons et loyaux services couronnés par le titre de meilleur passeur de l’histoire du club, Angel Di Maria s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin, l’ailier argentin ne verra pas son engagement reconduit d’une saison supplémentaire comme il l’espérait. Pour son remplacement, Leonardo aurait jeté son dévolu sur un jeune international brésilien évoluant à l’Ajax Amsterdam. En effet, le journaliste italien Nico Schira a confirmé ce vendredi que le milieu offensif Antony est la priorité du Paris SG pour remplacer Di Maria.

Le média italien Calciomercato assure que les dirigeants parisiens ont même déjà entamé des négociations avec leurs homologues de l’Ajax pour le joueur de 22 ans. Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup puisque le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus et Manchester United auraient eux aussi manifesté leur intérêt pour Antony. Mais la dernière activité du principal concerné sur les réseaux sociaux laisse à penser que le club de la capitale tiendrait le bon bout dans cette affaire.

PSG Mercato : Accord proche entre Antony et le Paris SG ?

Auteur d’une impressionnante saison avec l’Ajax Amsterdam, avec notamment 12 buts et 10 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues, Antony pourrait rejoindre ses coéquipiers de sélection Marquinhos et Neymar Jr au Paris Saint-Germain. En effet, l’ancien prodige de Sao Paulo a publié jeudi une photo de lui et son agent dans un avion à destination de « Paris. »

Selon le média ESPN, le Paris Saint-Germain serait en passe de toucher au but avec le numéro 11 du club néerlandais. En attendant l’accord entre les deux clubs sur le montant de l’indemnité de transfert, Antony était à Paris en compagnie de son agent afin de négocier les détails de son futur contrat avec Leonardo. En cas de départ de Di Maria, la petite colonie brésilienne pourrait s’agrandir avec l’arrivée d’un nouveau membre.

Affaire à suivre donc...