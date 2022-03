Bayern Mercato : Grosse concurrence pour un ailier brésilien de l'Ajax

Publié par Thomas G. le 08 mars 2022 à 11:54

Le Bayern Munich est intéressé par un ailier droit brésilien, actuellement sous contrat avec l'Ajax. Mais les Bavarois ne sont pas seuls sur ce dossier.

Bayern Mercato : les Bavarois veulent Antony

Antony sera l’une des grandes attractions du marché des transferts cet été. Le fantasque ailier droit de l’Ajax n’en finit plus de faire parler de lui. Antony était arrivé à Amsterdam pour suppléer son compatriote David Neres. Cependant, il a réussi à le déloger et à lui prendre sa place de titulaire. Antony est étincelant cette saison avec l’Ajax, il s’est révélé au grand public notamment avec ses performances en Ligue des Champions.

Selon le journaliste Nicolo Schira, l’ailier brésilien a tapé dans l’œil du Bayern Munich. Pour débaucher le joueur formé à São Paulo, les Bavarois seraient prêts à dépenser 60 millions d’euros. Le Bayern Munich veut recruter un nouvel ailier pour concurrencer Leroy Sané, Serge Gnabry et Kingsley Coman. Du côté du Bayern, l'objectif est de pallier à un éventuel départ de Serge Gnabry. En effet, l’ailier allemand sous contrat jusqu’en 2023 n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern. Il pourrait donc être remplacé par Antony.

Grosse bataille à venir pour Antony

En revanche, la bataille sera rude pour Antony qui intéresse les plus grands clubs européens. Le Bayern va devoir trouver de bons arguments pour le convaincre de rejoindre la Bavière. Selon le journaliste Nicolo Schira, le PSG, Newcastle, Arsenal et Manchester United sont intéressés par ses services. L'attaquant a récemment annoncé dans une interview qu’il rêvait de rejoindre la Premier League. Une aubaine pour ses courtisans anglais, mais une mauvaise nouvelle pour le PSG et le Bayern Munich.

Le PSG a coché le nom d’Antony pour remplacer Angel Di Maria qui ne sera pas conservé à l’issue de la saison. Le Paris SG voit en lui le successeur parfait de l’Argentin. Enfin, il pourrait retrouver son entraîneur actuel en Angleterre, puisqu'Erik ten Hag est le favori pour devenir le futur entraîneur de Manchester United.