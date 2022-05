AS Monaco Mercato : Un gros départ officialisé sur le Rocher

Publié par Ange A. le 14 mai 2022 à 09:00

AS Monaco Mercato : En attendant celui d’Aurélien Tchouameni, un premier départ a été acté sur le Rocher. Il s’agit de Cesc Fabregas.

L’AS Monaco va perdre un de ses cracks lors du prochain mercato estival. Alors qu’il dispose encore deux ans d contrat avec l’ASM, Aurélien Tchouameni est sur les tablettes de plusieurs grosses écuries européennes. Le milieu monégasque est notamment courtisé par le PSG, le Real Madrid ou encore Liverpool. Alors que sa prochaine destination reste à déterminer, le club de la Principauté vient d’enregistrer un premier départ. En fin de contrat, Cesc Fabregas a coupé court concernant son avenir avec le club du Rocher. Le milieu espagnol a confirmé son départ dans un entretien à So Foot. « Non, c’est sûr que c’est fini entre Monaco et moi. Mon contrat expire en juin prochain, et je cherche un nouveau départ. Ma tête a besoin d’un nouveau départ ailleurs », a assuré le champion du monde 2010.

Un objectif clair pour Fabregas après Monaco

Le milieu de 35 ans souhaite encore prendre du plaisir sur le terrain. Malgré les blessures, le milieu catalan ne compte pas raccrocher les crampons. Cesc Fabregas n’a pas une préférence quant à sa prochaine destination. L’ancien capitaine des Gunners est ouvert à tout nouveau challenge. « Je suis ouvert à tout, je veux juste prendre du plaisir. Après cette année, je veux juste jouer et profiter de mon football. L’endroit n’a pas vraiment d’importance, c’est plutôt ma tête qui compte. […] Il s’agit juste de trouver le bon projet et de le réaliser. Je vais chercher un nouveau projet et voir où l’avenir me mène », a expliqué le milieu de l’AS Monaco.

Le passage de Cesc Fabregas à l’ASM ne restera pas dans les annales du club. Il n’a disputé que 68 matchs pour 4 buts et 9 passes décisives depuis sa signature en janvier 2019.